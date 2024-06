Il 29 maggio l’australiana Bhp, il più grande gruppo minerario del mondo, ha annunciato che non farà una nuova offerta per acquisire il controllo della rivale britannica Anglo American. Alle 17 orario di Londra scadeva il termine fissato per la chiusura delle trattative. L’annuncio mette fine, per almeno sei mesi, al tentativo di realizzare una delle operazioni del settore minerario più costose di sempre. Se l’offerta da 49 miliardi della Bhp fosse andata in porto, avrebbe dato vita al maggiore produttore mondiale di rame: nel 2023 la Bhp ha prodotto 1,2 milioni di tonnellate del metallo e la Anglo American, grazie alle sue miniere in Sudamerica, 826mila; insieme le due aziende avrebbero coperto il 10 per cento dell’offerta mineraria globale.

Tutto era cominciato il 24 aprile, quando la Bhp aveva presentato la prima offerta, subito respinta dalla Anglo American, che l’aveva giudicata “altamente insufficiente” e “opportunistica”, oltre che dannosa per i propri azionisti. Erano arrivate altre due proposte: anche queste erano state respinte, ma la Anglo American aveva accettato di aprire delle trattativeda chiudere entro il 29 maggio 2024, lo stesso giorno in cui il Sudafrica è andato al voto per rinnovare la camera bassa del parlamento nazionale e le assemblee legislative delle nove province (chi vuole approfondire il tema delle elezioni sudafricane può leggere quest’articolo di Francesca Sibani, editor di Africa).

La coincidenza tra i due eventi non era casuale: il Sudafrica aveva un ruolo centrale nelle trattative, perché in tutte le proposte avanzate la Bhp chiedeva che la Anglo American si separasse dalle sue miniere nel paese – in particolare, la Anglo American Platinum e la Kumba Iron Ore – sostanzialmente per potersi concentrare sul rame. Ma la Anglo American, nata nel 1999 dalla fusione tra la Anglo American Corporation of South Africa e le attività estere di quest’ultima raggruppate nella lussemburghese Minorco, ha profondi legami con il Sudafrica e temeva che il governo di Pretoria (il secondo azionista del gruppo attraverso un fondo pensione pubblico) imponesse costi elevati in cambio dell’approvazione dell’operazione, soprattutto in forma di garanzie per le migliaia di lavoratori sudafricani. Costi che non intende far ricadere per intero sulle due aziende scorporate.