Il 27 giugno il dipartimento di giustizia degli Stati Uniti ha chiesto al costruttore di aeroplani Boeing di ammettere le sue responsabilità sugli incidenti del 2018 in Indonesia e del 2019 in Etiopia che provocarono la morte di 346 persone a causa dei difetti di un software anti-stallo, il Maneuvering characteristics augmentation system (Mcas).

L’accordo proposto dal governo prevede inoltre che l’azienda accetti un esperto esterno incaricato di monitorare il rispetto degli standard di sicurezza per tre anni, oltre al pagamento di ulteriori risarcimenti per 487 milioni di dollari. Se la Boeing non dovesse sottoscrivere la proposta, dovrebbe affrontare il processo in aula. Non è chiaro se, ammettendo le proprie responsabilità, potrà ancora accedere ai contratti governativi. I legali delle famiglie delle vittime hanno giudicato la proposta troppo favorevole alla Boeing, annunciando che si opporranno in tutti i modi. L’azienda ha tempo fino al 7 luglio per accettarla.

Secondo le autorità statunitensi, la Boeing avrebbe violato l’accordo sottoscritto nel 2021 con il dipartimento di giustizia, il cosiddetto Deferred prosecution agreement, per chiudere i procedimenti legati ai due disastri aerei. L’intesa prevedeva risarcimenti e multe per 2,5 miliardi di dollari, di cui cinquecento milioni destinati alle famiglie delle vittime, e un rafforzamento del sistema di monitoraggio interno per individuare eventuali frodi.