È assurdo pensare che “staremo a guardare mentre loro cercano di abbandonare la nostra valuta”, ha detto Trump. “Questi paesi si devono impegnare a non creare una loro moneta e a non appoggiare una qualunque altra valuta per sostituire il nostro potente dollaro, altrimenti subiranno dazi doganali del 100 per cento. E a quel punto dovranno dire addio alle vendite nel meraviglioso mercato statunitense e andare a cercarsi qualche altro “idiota”! Non c’è alcuna possibilità che i Brics sostituiscano il dollaro nel commercio internazionale, e ogni paese che ci prova deve dire addio all’America”.

Le parole di Trump si scontrano con il suo principale obiettivo di politica economica: ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti potenziando le esportazioni e diminuendo le importazioni. Tutto questo dovrebbe rafforzare la produzione manifatturiera e far tornare fabbriche e posti di lavoro dell’industria sul territorio nazionale. In realtà il presidente eletto si trova davanti a un dilemma: per ridurre il deficit commerciale serve un dollaro più debole, che però vuol dire anche un peso minore della valuta nel commercio internazionale (quindi una minore capacità della Casa Bianca di usarla come mezzo di deterrenza verso altri paesi) e meno affari per Wall street.

Come spiega Michael Pettis, economista statunitense che insegna al Carnegie endowment for international peace, l’avvertimento di Trump “dimostra solo che la prossima amministrazione statunitense ha le idee confuse sul sistema del commercio globale e su quello dei capitali”. Il dominio del dollaro e le politiche commerciali della Casa Bianca sono due cose che si escludono a vicenda. Gli altri paesi non ricorrono al dollaro per un atto di riverenza verso Washington né perché c’è un qualche rappresentante del governo statunitense che li costringe a farlo.

Molto semplicemente la moneta americana si è imposta come mezzo di pagamento standard nel commercio internazionale perché è stabile e soprattutto perché gli Stati Uniti sono l’unico paese al mondo a offrire un accesso illimitato al suo mercato finanziario. Cosa che non succede, per esempio in Cina né in India, dove lo yuan e la rupia non sono liberamente convertibili e comunque danno accesso a mercati finanziari tutt’altro che liberi. Qualunque azienda che si fa pagare in yuan o rupie o rubli e convoglia gli incassi verso la Cina, l’India o la Russia corre seriamente il rischio di veder svalutare i propri soldi o addirittura di perderli.

Il progetto dei paesi emergenti di allontanarsi dal dollaro lanciando una propria valuta è comunque molto lontano dal realizzarsi, innanzitutto perché i Brics hanno interessi divergenti tra di loro (non sono pochi quelli che dividono la Cina dall’India) e poi perché in ogni caso dovrebbero accettare dei sistemi finanziari liberi, una prospettiva impensabile per i regimi che li guidano. Per questo non gli resta che convivere con il dominio del dollaro e correre il rischio di incappare nelle sanzioni finanziarie della Casa Bianca, un mezzo a cui Washington ricorre volentieri quando deve prendere di mira un paese (l’elenco è molto lungo, basti pensare alla Russia, all’Iran o al Venezuela) o anche singole persone.