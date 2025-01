Vari segnali rafforzano il timore che l’economia globale possa piombare in una situazione simile a quella degli anni trenta del novecento, quando l’esplosione del protezionismo – racchiusa nell’espressione beggar-thy-neighbor (ai danni del tuo vicino) – fece scoppiare una profonda crisi passata alla storia come Grande depressione. Secondo Bloomberg , uno dei segnali più preoccupanti è arrivato proprio all’inizio del nuovo anno, il 3 gennaio, quando la Cina ha deciso di svalutare la sua moneta, lo yuan, nei confronti del dollaro.

La notizia non ha fatto certo piacere al presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che da tempo accusa i partner commerciali di usare i cambi monetari e altri strumenti per favorire in modo scorretto i propri esportatori, infliggendo danni enormi alle aziende statunitensi.La notizia rafforzerà il suo proposito di colpire gli altri paesi con una raffica di dazi sulle importazioni. Tutto questo potrebbe scatenare una serie di reazioni a catena fatte di ulteriori svalutazioni e dazi, che riporterebbero il mondo più o meno a novant’anni fa, spiega Bloomberg.

Uno studio degli economisti Kris Mitchener, della Santa Clara university, e Kirsten Wandschneider, dell’università di Vienna, ha stimato che negli anni trenta le guerre monetarie fecero contrarre il commercio globale di almeno il 18 per cento. Nell’estate del 1933 Franklin D. Roosevelt, da pochi mesi eletto presidente degli Stati Uniti, mise in pratica la sua politica dell’America-first rinunciando a un vertice economico globale a Londra perché aveva in programma una vacanza in barca. In quel periodo “più di settanta paesi svalutarono le proprie monete, danneggiando gli scambi globali, facendo aumentare i costi dei prodotti e aggravando le tensioni commerciali”.

Secondo Michael Pettis, economista statunitense che insegna al Carnegie endowment for international peace, è vero che gli anni trenta furono un periodo in cui il protezionismo e il crollo del commercio mandarono in rovina l’economia globale e quindi è altrettanto vero che oggi ci offrono una lezione preziosa. “Ma è bene raccontare la storia come si deve”, dice. È sbagliato, precisa Pettis, pensare che i dazi e le svalutazioni furono la causa di tutto, perché a quel punto la soluzione sarebbe ritirare le misure. In realtà le guerre monetarie e il protezionismo – negli anni trenta del novecento come oggi – sono la conseguenza di profondi squilibri commerciali preesistenti.

Oggi questi squilibri coinvolgono innanzitutto le principali potenze economiche del pianeta, gli Stati Uniti e la Cina, guidate da due leader – Trump e Xi Jinping – che per motivi diversi hanno una visione mercantilista dell’economia globale: da un lato il prossimo inquilino della Casa Bianca vuole ridurre il deficit commerciale degli Stati Uniti per rilanciare l’industria nazionale e i suoi posti di lavoro; dall’altro il governo di Pechino cerca di superare i problemi dell’economia nazionale puntando quasi esclusivamente sulla produzione industriale, che viene assorbita in misura irrisoria dai consumi interni e in gran parte dalle esportazioni, fatto che provoca rabbia e paura nel resto del mondo, soprattutto in occidente.

Basandosi sui dati del governo di Pechino e del centro studi olandese Centraal planbureau, Brad Setser e Michael Weilandt, economisti statunitensi del Council on foreign relations, stimano che nel 2024 l’espansione della produzione manifatturiera cinese ha fatto crescere le esportazioni del paese asiatico del 13 per cento, un risultato sbalorditivo considerando che nello stesso arco di tempo il commercio globale è aumentato del 3 per cento.