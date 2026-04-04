Di questi tempi il commercio globale è scosso da guerre e dazi doganali. Ma a volte le cause possono essere diverse: per esempio un imperativo di ordine morale. Almeno questo è il motivo ufficiale che ha spinto il presidente cinese Xi Jinping a lanciare una crociata contro il consumo di alcolici. Come racconta il Wall Street Journal, tutto è cominciato un anno fa, quando i vertici di Pechino hanno emanato una direttiva che vieta l’alcol agli eventi organizzati dal Partito comunista e dal governo.

Il provvedimento fa parte di una serie di iniziative volte a favorire una maggiore “austerità morale” e frugalità nelle file del partito e nel paese in generale. “Punire ‘l’avidità e la corruzione di mosche e formiche’ (i parassiti della società) e dare alle masse un maggiore senso di soddisfazione”. Con queste parole nel 2023 Xi ha ordinato alla commissione disciplinare del Partito comunista cinese di “frenare la corruzione dal basso”. Nel 2024 gli ispettori hanno punito 530mila persone e hanno avviato azioni penali per sedicimila di loro. Nel 2025 si è arrivati a 889mila.

Nel marzo 2025 la crociata di Xi si è concentrata sul consumo di alcolici. All’inizio qualcuno ha provato ad aggirare il divieto. In occasione di una riunione dei dirigenti del Partito comunista a Xinyang, una città della provincia centro orientale di Henan, durante il pranzo cinque persone hanno bevuto quattro bottiglie di baijiu, un’acquavite estratta dal sorgo. Nelle ore successive uno dei convitati è morto. Il fatto non è sfuggito alla commissione disciplinare, che ha punito una decina di dirigenti, decretando censure, rimozioni e perfino espulsioni.

In seguito Pechino ha deciso un ulteriore giro di vite, aggiungendo il divieto di mangiare piatti gourmet e fumare sigarette ai pranzi ufficiali. Altri provvedimenti hanno proibito allestimenti floreali e scenografie durante i convegni, oltre all’acquisto di attrezzature sfarzose. L’idea alla base di tutto era che “la parsimonia è una virtù”.