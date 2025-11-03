Domani a New York si vota per eleggere il nuovo sindaco, e Zohran Mamdani – giovane socialista musulmano di origini indiane e ugandesi – resta favorito. Se dovesse vincere, il merito sarebbe in gran parte di un programma politico audace e vicino ai newyorchesi più colpiti dal caro vita. Ma a spianargli la strada ha contribuito anche la debolezza del suo principale rivale, Andrew Cuomo, erede malconcio di una dinastia politica in un’epoca in cui molti elettori diffidano delle élite tradizionali; e Mamdani sarà probabilmente aiutato anche dal candidato repubblicano, Curtis Sliwa, che potrebbe sottrarre voti al fronte moderato.

In quanto terzo incomodo, di Sliwa si è parlato poco, ma la sua storia merita di essere raccontata, perché descrive la parabola di New York degli ultimi decenni come, e forse di più, di quelle di Mamdani e Cuomo.

Da più di quarant’anni Sliwa incarna, nel bene e nel male, le paure, le trasformazioni e le contraddizioni della città. Nato nel 1954 da una famiglia polacco-italiana di Canarsie, nel distretto di Brooklyn, è cresciuto in un quartiere operaio colpito duramente dal declino industriale. Ragazzo energico e carismatico, negli anni settanta lavorò come manager notturno di un McDonald’s nel Bronx, il distretto della città che in quegli anni era il simbolo del degrado urbano. Secondo la storia tramandata fino a oggi, il quartiere era così pericoloso che i dipendenti del fast food si presentavano al lavoro pronti ad affrontare risse con i clienti praticamente ogni sera; Don Chin, un altro manager, ha raccontato che tenevano dei pastori tedeschi incatenati sul terrazzo del locale.