Karthoum Dembelé gioca a calcio con il fratello maggiore e i suoi amici da quando ha sei anni, tra i complessi di case popolari in una banlieue di Parigi, in Francia. Da questi quartieri sono usciti grandi campioni, tra cui Paul Pogba, Kylian Mbappé e N’Golo Kanté. È qui, nel regno del calcio di strada, che Dembelé si è innamorata di questo sport. Ora però, a 19 anni, ha perso un po’ di ottimismo. Non perché non abbia talento o si sia infortunata, ma a causa della politica. In quanto donna musulmana che indossa l’hijab, il velo islamico, Dembelé non ha il permesso di giocare nella maggior parte delle gare sportive del paese, comprese quelle calcistiche. Infatti la Federazione francese di calcio (Fff) vieta d’indossare “simboli religiosi evidenti” anche se nel 2014 la Federazione internazionale di calcio (Fifa) ha tolto dal suo regolamento il divieto di portare l’hijab.

Il dibattito su ciò che le donne musulmane possono o non possono indossare è riemerso di recente in Francia con la legge contro il separatismo religioso, entrata in vigore il 24 agosto. I parlamentari hanno cercato di usare la norma per vietare formalmente il velo in tutte le competizioni sportive, anche se i legislatori ne avevano decretato l’incostituzionalità il 9 giugno.

La legge, proposta nel 2020 dal governo del presidente Emmanuel Macron, punta a sconfiggere l’estremismo islamico e a rafforzare la laicità dello stato, ma è stata criticata per la prossimità alle politiche dell’estrema destra in vista delle elezioni del 2022 e per la stigmatizzazione dell’islam e dei circa sei milioni di musulmani che vivono in Francia, la comunità più numerosa d’Europa.

In lotta per l’inclusività

Parigi raccoglie il testimone olimpico dopo Tokyo e ospiterà i Giochi del 2024. E la Francia è l’unico paese in Europa a escludere le donne che indossano l’hijab dalla maggior parte delle competizioni sportive nazionali. La legge, però, stabilisce che nelle gare internazionali, come le Olimpiadi, le giocatrici straniere con il capo coperto possono giocare in Francia, perciò in molti si chiedono perché il bersaglio di Parigi siano nello specifico le sue atlete musulmane con l’hijab.

La federazione francese di calcio sta ricevendo sempre più pressioni affinché modifichi le sue regole. Simbolo del movimento è il collettivo Les hijabeuses, guidato da Dembelé e da altre giovani calciatrici dei dintorni della capitale che indossano l’hijab. Il collettivo è stato fondato nel 2020 da un gruppo di ricercatrici e attiviste di Citizen’s alliance, che si batte contro l’ingiustizia sociale in Francia.

Oggi del gruppo fanno parte 150 persone e i follower su Instagram sono cinquemila. Il 23 luglio il collettivo ha organizzato una protesta davanti alla sede della federazione francese e ha scritto diverse lettere al suo presidente, Noël Le Graët, chiedendo di interrompere l’esclusione delle donne musulmane. Ma ancora non ha ricevuto risposta.

“Ci battiamo per un calcio più inclusivo, che integri tutte le donne”, ha dichiarato Dembelé. “Stiamo cercando di far capire alle persone che siamo atlete, e non dobbiamo essere escluse dal campo solo perché portiamo l’hijab”. Una delle fondatrici, Haifa Tlili, ha dichiarato che “la posizione della federazione segue una tendenza diffusa in Francia, dove dagli anni novanta sono aumentati i discorsi a sfondo islamofobo”.

“Il problema è che sono considerate degli oggetti”, dice Tlili a proposito dell’impatto che le norme della Fff hanno sulle calciatrici musulmane. “Le donne vogliono essere trattate come delle calciatrici”.

Costrette a scegliere

Secondo alcuni critici le regole, intenzionalmente vaghe, sono un modo per perpetuare l’esclusione delle atlete musulmane. Ognuna delle atlete del collettivo ha molte storie da raccontare su com’è stata presa di mira sul campo. Founé Diawara, una delle calciatrici con più talento del gruppo, aveva 15 anni quando un arbitro le ha detto: “O togli l’hijab e giochi, o resti in panchina”.

“La cosa peggiore è che nemmeno l’allenatrice l’ha sostenuta. Era sola”, racconta Dembelé. “È triste perché siamo costrette a scegliere tra il velo e quello che amiamo, tra la nostra dignità e il desiderio di fare sport”.

Il regolamento della federazione stabilisce che nelle partite ufficiali è vietato “indossare qualsiasi segno o indumento che esprima visibilmente un’affiliazione politica, filosofica, religiosa o sindacale”. In un’altra pagina, però, si afferma che “è possibile indossare accessori (come bandana o cappelli) che non implichino il proselitismo e rispettino i regolamenti in termini di salute e sicurezza”.