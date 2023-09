Comunque resta il fatto che fratelli e sorelle si plasmano reciprocamente e in profondità. Per esempio durante l’adolescenza sono influenti in egual misura, e molto di più dei genitori, nell’orientare le decisioni sul bere o sull’uso di droghe osserva Shawn Whiteman , esperto di crescita adolescenziale e professore presso l’università dello Utah. Secondo uno studio , i soggetti che hanno avuto conflitti o preso le distanze nella loro relazione con fratelli e sorelle prima dei vent’anni, sono più esposti alla depressione all’età di cinquant’anni. Vale la pena sottolineare, però, che gran parte delle ricerche è stata condotta su gruppi di due fratelli e/o sorelle con una differenza di età non maggiore ai cinque anni, prestando poca attenzione a differenze di età più ampie e a famiglie più numerose.

Relazioni paritarie o quasi Se c’è una cosa che la maggior parte delle persone crede di sapere sulle relazioni tra fratelli e sorelle, è l’influenza esercitata dall’ordine di nascita. Gli esperti con cui ho parlato prima di scrivere questo articolo, hanno voluto sfatare questo luogo comune: è solo un mito. Dimentichiamolo. Non importa quanti giovani si lamentino su Tik Tok di soffrire della “sindrome del figlio di mezzo”, l’ordine di nascita non ha tutto questo peso sulla personalità .

In altre parole, i fratelli e le sorelle sono costretti a stare insieme, e poi all’improvviso non lo sono più. L’indipendenza dell’età adulta – quando la vicinanza non è più richiesta e gli obblighi si riducono – crea per loro l’opportunità di costruire, riparare o eliminare le relazioni della giovinezza, per restare intrappolati o liberarsi dei ruoli che hanno avuto nell’infanzia.

Non sono in molti ad avere cinque fratelli e sorelle come Gay, ma l’ 82 per cento dei bambini americani ne ha almeno uno . La relazione fraterna e sororale prototipica ha due fasi distinte. Inizialmente, la connessione tra i bambini è incorporata nel sistema familiare ed è modellata dai genitori. Poi cominciano a diventare indipendenti, lasciano la casa di famiglia e costruiscono la propria vita. In epoca moderna, il legame tra fratelli e sorelle è diventato un mix affascinante di involontario (nessuno sceglie se avere un fratello o una sorella) e volontario (separarsi da loro è considerato meno preoccupante del divorzio o dell’allontanamento da un genitore).

Crescendo fra tre fratelli e due sorelle, e terza in ordine di nascita, Carlita Gay ha apprezzato la specificità di una grande famiglia e il fatto che ognuno avesse a che fare con così tante personalità. Sebbene abbia avuto meno contatti con la sua famiglia dopo aver lasciato la sua città, andare in terapia da adulta ha aiutato Gay, che ora ha 33 anni ed è executive assistant a New York, a capire “quanto i miei fratelli e le mie sorelle possano essere ancora un rifugio” per via della loro profonda storia comune.

Un nuovo centro Mimi Gonzalez, 27 anni, tiene un podcast sul dolore e sulla mortalità, e un evento traumatico durante il periodo cruciale dell’adolescenza ha cambiato il suo rapporto con la sorella maggiore, Imahni. Come Carlita Gay, Gonzalez viene da una famiglia numerosa – cinque figlie che vanno da Imahni, 28 anni, fino a una bambina di quattro anni. Quando Mimi aveva sei anni è entrata nella sua vita Imahni, nata da un’altra relazione di uno dei genitori. Entrambe con i capelli ricci e le lentiggini, da bambine spesso erano scambiate per gemelle. Nonostante litigassero di continuo, erano unite e trascorrevano la maggior parte del tempo con la loro migliore amica, Meghan.

I risentimenti basati sui favoritismi tendono a emergere prima dell’adolescenza. Quando i ragazzi approdano al liceo, diventano più indipendenti, trascorrono più tempo con gli amici e meno tempo sotto la supervisione dei genitori. In questo momento, comincia a emergere la natura volontaria della relazione tra fratelli e sorelle e “in realtà bisogna fare uno sforzo ulteriore per avere una relazione”, mi ha detto Nicole Campione-Barr , psicologa presso l’università del Missouri. Ciò che accade in questa fase, può porre le basi delle relazioni che fratelli e sorelle avranno nell’età adulta.

Gli esperti hanno anche sottolineato un fattore che ha un grande effetto sulle loro relazioni, e che potrebbe minarne alle fondamenta le dinamiche: il favoritismo. Katherine Jewsbury Conger, docente di studi familiari presso l’università Davies, in California, ha intervistato coppie di fratelli e sorelle – sia insieme sia separatamente – da quando frequentavano la terza media; ora sono persone adulte. Attraverso queste interviste, Conger ha scoperto che ricordavano chi avesse condiviso maggiori interessi con la madre e chi preferisse giocare con il padre. Essere trattati in modo diverso in base a hobby specifici o alla necessità percepita, per esempio se un fratello ha bisogno di un aiuto extra nei compiti, andava bene, ma Conger mi ha detto che “se percepivano che la mamma o il papà o entrambi facevano favoritismi verso uno dei fratelli o delle sorelle, in quel caso sorgevano conflitti o tensioni nella relazione”.

Cinque anni prima di morire, il padre si era trasferito da Ryan, il maggiore dei fratelli. Era sempre stato difficile per Carlita mettersi in contatto con i propri genitori, ma con Ryan lì presente che rispondeva alle sue chiamate, ha potuto parlarci più spesso. “Ryan mi dava volentieri informazioni su mia madre e su mio padre, ed è stato di grande aiuto perché non sono potuta andare da loro per due anni a causa del covid”, ha detto. “Si tratta di cose molto importanti che qualcuno ti permette di sapere. Stando fuori città, ha significato molto per me avere quel collegamento”.

Carlita Gay ha detto che le circostanze della malattia del padre hanno reso più profonda la relazione tra lei e suo fratello Ryan, che ha 36 anni e fa il terapeuta in Minnesota. I sei figli erano andati d’accordo da bambini, ma tra loro non c’era una particolare intimità. “Tutti i miei fratelli sono molto sensibili – come i miei genitori – e credo che a volte la sensibilità ci abbia protetto a vicenda senza renderci vulnerabili alle nostre emozioni”, ha spiegato Carlita.

Proteggersi a vicenda La morte di Meghan inizialmente ha separato Mimi e Imahni, ma la gravidanza ha avviato un processo in cui rivalutare la loro relazione. Conger crede che un comune catalizzatore per questa attenzione ritrovata sia una nuova esperienza da condividere – per esempio qualcuno che sta per avere il primo figlio potrebbe contattare un fratello o una sorella che ha già dei figli per suggerimenti e consigli.

I grandi eventi della vita e i cambiamenti, come il matrimonio, la gravidanza, la nascita e la morte, possono scuotere una famiglia. Malgrado gran parte delle ricerche sul ricentraggio dinamico si sia concentrata sulle esperienze più positive, anche questi grandi eventi e il loro relativo stress possono spingere le persone a separarsi. Per esempio, i risentimenti basati sul favoritismo di cui parlano gli esperti possono riemergere quando i fratelli e le sorelle hanno bisogno di riunirsi per fornire cure e assistenza, osserva Megan Gilligan , docente di sviluppo umano presso la Iowa state university.

Conger definisce ciò che è accaduto tra Mimi e Imahni “ricentraggio dinamico”: il processo dei fratelli e delle sorelle che si ritrovano più avanti negli anni per rivalutare e riscrivere il loro legame. Durante l’infanzia i bambini vedono i loro genitori come il fulcro della famiglia, perciò il ricentraggio si riferisce al rimettere a fuoco il legame e a cambiare il modo di relazionarsi.

Quest’anno Imahni è rimasta incinta. “È come se si fosse aperta una porta”, ha dichiarato Mimi. Parlare del nascituro era un modo per cominciare altre conversazioni, e poi, lentamente, per parlare di Meghan e altre perdite, e della loro relazione da lì in avanti. “La maggior parte dei ‘ricordi base’ che abbiamo risale a quando eravamo giovani e giocavamo fuori, andavamo in spiaggia, andavamo in campeggio e non avevamo le responsabilità della vita adulta”, ha detto Mimi Gonzalez. “Entrambe abbiamo detto chiaramente che possiamo ancora creare ricordi base anche se alcune delle persone che amiamo non ci sono più. Almeno possiamo contare l’una sull’altra, e lei sta portando nuova vita nel mondo. Stiamo davvero provando a lavorare sul nostro rapporto e a stare più vicine”.

Ryan ricorda di aver dato a Carlita gli aggiornamenti sui loro genitori, e ha detto che quello è diventato un modo per parlare delle loro vite, delle relazioni e delle speranze per il futuro. Adesso si parlano al telefono ogni fine settimana, spesso si mandano dei messaggi vocali. Ryan non è solo un ponte verso i suoi genitori, ma anche verso diversi ambiti della sua vita. Due anni fa era andato a trovare Carlita a New York, e ora è l’unico della famiglia ad aver conosciuto i suoi gatti e ad aver visto il suo appartamento di quel periodo. “Non ho più i gatti perché sono rimasti con il mio ex, e Ryan li ha visti quando avevano sette settimane”, ha detto Carlita. “Mi colpì molto. Pensavo… sono felice che l’abbia fatto. È come condividere un lutto. Quando una persona cara non c’è più, o i nostri animali non ci sono più, è molto bello che anche qualcun altro li abbia conosciuti”.

Carlita aveva capito qualcosa che molti studiosi dei legami tra fratelli e sorelle enfatizzano: ossia che per molte persone, questi legami sono le relazioni più lunghe della nostra vita. Conosciamo i fratelli e le sorelle prima di incontrare i nostri partner (e prima di avere figli), e abbiamo rapporti con loro anche dopo la morte dei nostri genitori. “Lo dico sempre ai miei studenti”, ha detto Michele Van Volkom, la psicologa della Monmouth university. “C’è solo una persona che è stata lì fin dall’inizio. Non sono i miei amici, non è il mio coniuge, non è nessun altro se non mio fratello”.

I fratelli e le sorelle sono una parte vivente della nostra storia e una forma di memoria che vive al di fuori di noi stessi. E siccome ogni relazione durevole può essere frustrante, segnata da decenni di incomprensioni e di bagagli emotivi, questi legami hanno la loro complessità. Ma la longevità e la natura mutevole di questa relazione, offre ai fratelli e alle sorelle una scelta: permettere a quella storia di definire i legami, o usare il passato come base da cui possa nascere un nuovo modo di relazionarsi.

(Traduzione di Amadio Ruggeri)