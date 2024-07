Le skolevalg hanno ormai una lunga tradizione in Norvegia, che le ha introdotte nel 1989 su proposta di un giornalista della Nrk, la radio e la televisione pubbliche. Sono organizzate e coordinate a livello nazionale (dall’agenzia centrale che si occupa dell’istruzione), e sono aperte a tutti gli istituti secondari. Funzionano come delle normali elezioni, per cui prevedono una campagna elettorale a cui partecipano le sezioni giovanili dei partiti; confronti a scuola con gli studenti; sondaggi; seggi, urne e schede elettorali; e la pubblicazione dei risultati sui giornali, sui siti d’informazione e all’Nrk.

“Ai margini della società, a destra del centro” è il titolo di un articolo che il settimanale danese Weekendavisen ha dedicato alle elezioni. Non alle europee, ma alle skolevalg, le votazioni nelle scuole della Norvegia, che simulano le legislative o le amministrative anticipandole di qualche settimana. Quando si sono svolte le ultime, nel settembre 2023, quella che tradizionalmente è sempre stata la forza politica più temibile, il Partito laburista (centrosinistra), è arrivata solo terza , bocciata soprattutto dagli studenti maschi (l’ha votata appena il 7 per cento di loro). Invece i conservatori e il Partito del progresso (Frp, estrema destra) hanno ottenuto insieme quasi il 42 per cento delle preferenze. In un ipotetico parlamento dei giovani, formerebbero una solida maggioranza insieme al Partito liberale e al Partito popolare cristiano.

Svenneby, come Velle, è tornato spesso su queste “vulnerabilità del maschio” e sulle sue idee per affrontarle. “Credo che i ragazzi condividano la nostra visione del mondo”, ha detto a Weekendavisen. “Essere conservatori è diventato figo”. Non si tratta solo di dinamiche politiche, ma anche culturali, basta vedere quanti giovani seguono personalità e influencer di destra come Andrew Tate o Jordan Peterson per avere consigli su come vivere.

La simulazione di settembre ha generato un acceso dibattito nel paese, che con il passare dei mesi si è concentrato sulle questioni di genere, sollecitato anche dall’uscita del tanto atteso (e contestato) rapporto finale della cosiddetta Commissione per gli uomini. Questo gruppo era stato istituito dal governo norvegese nell’agosto 2022 per capire quali sfide si trova davanti la popolazione maschile del paese, dai bambini agli anziani, e proporre delle soluzioni. Ne hanno fatto parte diciassette persone, uomini e donne, con esperienze varie: c’erano un ex leader sindacale, una ricercatrice, un attivista lgbt, un’ufficiale di marina, un ex calciatore, un medico, una consulente politica.

“La popolarità di questi personaggi spiega in parte perché abbiamo vinto”, ha continuato Svenneby. “Molti credono che l’uguaglianza sia andata troppo oltre. Se chiedete ai ragazzi se pensano che la mascolinità sia qualcosa di cui si parla in modo positivo o negativo, quasi tutti risponderanno che è qualcosa di negativo: viene automaticamente associata a comportamenti aggressivi e alla mancanza di controllo. Invece potrebbe essere collegata a qualità positive come la lealtà, la volontà di proteggere gli altri e di assumersi delle responsabilità”.

Uno dei componenti della Commissione per gli uomini, Sylo Taraku, autore e consigliere del centro studi Agenda (di orientamento progressista), aggiunge un altro elemento. Partendo dal peso che ormai hanno figure come Tate, sulla rivista culturale Subjekt osserva: “Molti giovani uomini cercano una guida, dei consigli. Hanno bisogno di un modello a cui ispirarsi. Il principio per cui ‘solo tu sai cosa è meglio per te’ non è sbagliato, ma ai ragazzi serve anche un supporto. Se nessuno comunica con loro, nessuno si occupa delle loro paure e delle loro aspettative, allora lo spazio è lasciato a persone come Tate”. La destra l’ha capito, la sinistra no.

Taraku però ci tiene a fare delle precisazioni sul lavoro della commissione e sui malintesi che può aver provocato. “Nell’introduzione del rapporto abbiamo volutamente scritto che il prossimo passo nella lotta per l’uguaglianza di genere è includere i problemi maschili, per non dare l’impressione che la parità sia stata raggiunta o che si debba tornare indietro. Concentrarsi sulle difficoltà degli uomini è controverso, perché sappiamo che in tutto il mondo sono i diritti delle donne a essere regolarmente violati. Quello che intendevamo dire è che in Norvegia abbiamo percorso abbastanza strada per poter fare il passo successivo”.