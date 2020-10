Il 3 ottobre l’ex ministro dell’interno Matteo Salvini dovrà presentarsi davanti al giudice per l’udienza preliminare (gup) del tribunale di Catania per difendersi dall’accusa di sequestro di persona aggravato per aver impedito a 131 persone di sbarcare in Italia dopo essere state soccorse dalla nave della guardia costiera italiana Gregoretti nel luglio del 2019.

Il 12 febbraio 2020 l’aula del senato aveva autorizzato il procedimento contro il leader della Lega, senatore ed ex ministro, escludendo che Salvini avesse compiuto l’azione contestata per un “preminente interesse pubblico” e sollevandolo dall’immunità parlamentare. Quindi la procura di Catania, che precedentemente aveva proposto l’archiviazione del caso, ha chiesto che fosse fissata l’udienza preliminare (in un primo momento avrebbe dovuto svolgersi il 4 luglio, per poi essere rinviata al 3 ottobre a causa della pandemia di coronavirus).

Per la prima volta Salvini dovrà quindi presentarsi davanti a un giudice che avrà il compito di decidere se rinviare a giudizio l’indagato, chiedere un approfondimento delle indagini oppure non dar luogo a procedere. Se il gup decidesse di mandare l’ex ministro a giudizio, sarebbe il primo processo a essere celebrato in Italia per la politica dei porti chiusi, cominciata nel giugno del 2018, con il blocco della nave Aquarius dell’ong Sos Mediterranée e Medici senza frontiere (Msf).

L’udienza del 3 ottobre potrebbe essere solo la prima di una serie per ascoltare le parti, prima che il giudice prenda una decisione. La procura di Catania, guidata da Carmelo Zuccaro, aveva chiesto per due volte l’archiviazione dell’indagine. Un eventuale processo si terrebbe davanti a una sezione del tribunale penale di Catania con rito ordinario. In caso di condanna in primo grado per Salvini potrebbe scattare la legge Severino, con conseguente sospensione o decadenza dalla carica di senatore, come avvenne per Silvio Berlusconi nel 2013.

Salvini è indagato anche dal tribunale di Palermo per una accusa simile nel caso della nave umanitaria Open Arms. Tuttavia, anche se c’è stata l’autorizzazione a procedere da parte dell’aula, non è ancora stata fissata l’udienza preliminare a Palermo.

A Catania, mentre l’ex ministro dell’interno sarà ascoltato dal giudice, la Lega ha convocato una manifestazione, al termine di un convegno di tre giorni che si svolgerà nella dogana del porto. Dopo l’udienza in tribunale è previsto che Salvini tenga una specie di comizio all’evento organizzato dal suo partito.

Le accuse e la difesa

Nella richiesta di autorizzazione al senato, il tribunale dei ministri aveva sottolineato che le leggi internazionali che sarebbero state violate da Salvini sono di rango superiore alle leggi ordinarie dello stato: l’obbligo di soccorso è infatti sancito dalla convenzione Sar e Solas e dalla convenzione Unclos, leggi internazionali sottoscritte dall’Italia.

Le leggi internazionali sul diritto del mare considerano un soccorso concluso solo quando le persone sono approdate in un place of safety, un porto sicuro di sbarco, e l’indicazione del porto di sbarco è affidata al ministero dell’interno, che in questo caso aveva deciso di bloccare la nave invece di favorire le procedure per la rapida individuazione di un porto. Il tribunale dei ministri aveva inoltre contestato che Salvini avesse agito per difendere l’interesse pubblico, perché il ricollocamento dei migranti negli altri paesi europei avrebbe potuto essere negoziato anche dopo lo sbarco.