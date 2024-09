Mentre il premier britannico Keir Starmer è arrivato in Italia per incontrare la presidente del consiglio Giorgia Meloni e discutere insieme di politiche migratorie, esprimendo interesse per il progetto di Roma, non ancora attuato, di trasferire i richiedenti asilo in Albania, il governo italiano è alle prese con un caso giudiziario e politico molto importante e delicato, che vede protagonista il ministro dei trasporti e leader della Lega Matteo Salvini, sotto processo a Palermo per la sua politica dei “porti chiusi”, attuata quando era ministro dell’interno nel 2019.

La procura di Palermo ha infatti chiesto, il 14 settembre, una pena molto severa, sei anni di reclusione, per l’attuale ministro dei trasporti, accusato di sequestro di persona plurimo, omissione e rifiuto di atti d’ufficio nel caso Open Arms. Nell’agosto del 2019 Salvini ha impedito l’approdo della nave della ong spagnola che aveva soccorso 147 migranti nel mare Mediterraneo in tre diverse operazioni. Il caso è avvenuto subito prima della fine del governo cosiddetto giallo-verde, formato dal Movimento 5 stelle e dalla Lega e guidato dall’attuale leader dei cinquestelle Giuseppe Conte.

Nella requisitoria finale i pubblici ministeri di Palermo Marzia Sabella, Calogero Ferrara e Giorgia Righi hanno ripercorso le vicende avvenute dal primo al 21 agosto del 2019 e hanno affermato che: “I diritti dell’uomo vengono prima della difesa dei confini”. Per l’accusa, infatti, non concedere il porto sicuro ai migranti è stato addirittura un “iter criminoso”. I pm hanno spesso ribaltato la formula “difesa dei confini”, usata dallo stesso Salvini per giustificare la sua condotta, parlando di “confini del diritto” e di diritti fondamentali come limite all’azione del potere esecutivo.

Il caso contro Salvini era stato aperto dal tribunale dei ministri di Palermo, che aveva chiesto al senato nel marzo del 2020 l’autorizzazione a procedere contro il ministro e leader della Lega. L’ex ministro dell’interno era accusato di aver privato della libertà personale i migranti, tra cui diversi minori, per 19 giorni a bordo della nave Open Arms, abusando del suo potere e violando una serie di leggi internazionali. Secondo il tribunale dei ministri Salvini avrebbe agito in autonomia, in contrasto con l’allora presidente del consiglio Giuseppe Conte del Movimento cinque stelle.

I giudici avevano allegato alla richiesta di autorizzazione un carteggio tra Conte e Salvini, mostrando che il presidente del consiglio “il 16 agosto rispondeva a una missiva del ministro Salvini, ribadendo con forza la necessità di autorizzare lo sbarco immediato dei minori presenti a bordo della Open Arms, anche alla luce della presenza della nave al limite delle acque territoriali (in effetti vi aveva già fatto ingresso) e potendo, dunque, configurare l’eventuale rifiuto un’ipotesi di illegittimo respingimento aggiungeva di aver già ricevuto conferma dalla Commissione europea della disponibilità di una pluralità di stati a condividere gli oneri dell’ospitalità dei migranti della Open Arms, indipendentemente dalla loro età. Invitava, dunque, il ministro dell’interno ad attivare le procedure, già attuate in altri casi consimili, finalizzate a rendere operativa la redistribuzione”.