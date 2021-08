Nell’estate del 2001 Sapna Cheryan si era appena laureata e cercava un tirocinio in una azienda tecnologica della Bay Area, in California. Oggi ricorda che una società, in particolare, aveva un ambiente di lavoro che somigliava allo scantinato di un maniaco dei computer, con pupazzetti e pistole Nerf e un modello del Golden Gate costruito con lattine di bibite. A Cheryan sembrava che il contesto fosse ideato per promuovere un’idea discriminante del dipendente ideale dell’azienda. Come giovane donna di colore, Cheryan si sentì poco accettata, persino respinta. E così preferì un’altra azienda, con un ambiente di lavoro luminoso e accogliente.

Cinque anni dopo, la tappa successiva della carriera di Cheryan fu l’università di Stanford, in California, dove cominciò un dottorato sui segnali concreti che influiscono sul modo in cui pensiamo e ci sentiamo. Come Cheryan, un numero sempre maggiore di psicologi e scienziati cognitivi contesta l’idea secondo cui il cervello umano è simile a un computer. I computer sono indifferenti all’ambiente circostante. Un laptop funziona sempre nello stesso modo, che si trovi in un ufficio dalle luci fosforescenti o in un parco. Lo stesso non si può dire del cervello umano. Cheryan e altri ricercatori hanno dimostrato che le performance del cervello sono estremamente sensibili al contesto in cui l’individuo opera.

Queste ricerche appaiono particolarmente rilevanti nel momento attuale. Durante la pandemia molti di noi sono stati improvvisamente costretti a lavorare e studiare in ambienti diversi dal solito, e così l’effetto del contesto è finito al centro dell’attenzione. Ora, mentre alcuni di noi stanno per tornare in ufficio o a scuola, abbiamo l’opportunità di ripensare questi spazi seguendo le scoperte dei ricercatori. Se coglieremo l’occasione, potremo notare grandi cambiamenti.