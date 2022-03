Come ogni conflitto armato – e forse in questo caso ancora di più – la guerra in Ucraina ha prodotto una raffica ininterrotta di accuse e controaccuse da parte di ognuno dei due fronti. Verità, mezze verità e menzogne spudorate competono tra loro per assicurarsi il dominio della narrazione su mezzi d’informazione di tutto il mondo. La tesi di Vladimir Putin secondo cui la Russia ha invaso l’Ucraina per “denazificarla” è uno degli esempi più chiari di questo fenomeno. I russi sostengono che la rivolta di Maidan del 2014 sia stata un “colpo di stato fascista” e che l’Ucraina sia uno stato nazista. Per anni questa tesi è stata utilizzata da Putin e dai suoi sostenitori come giustificazione dell’occupazione della Crimea e dell’appoggio fornito da Mosca ai separatisti russofoni nella parte orientale del paese. In rete i sostenitori di questa versione non mancano. Ma l’accusa di Mosca è falsa: l’Ucraina è un vero stato liberaldemocratico (per quanto imperfetto) con elezioni libere che producono significativi cambiamenti al vertice, a cominciare dal voto del 2019 che ha portato alla presidenza un riformatore liberalpopulista, Volodymyr Zelenskyj. L’Ucraina, inoltre, non è affatto uno stato nazista. Dunque il casus belli russo è una menzogna. Una correzione eccessiva

Tuttavia il comprensibile desiderio dei commentatori ucraini e occidentali di smentire la propaganda di Putin potrebbe aver provocato una correzione eccessiva. Durante un recente notiziario trasmesso da Bbc Radio 4, il corrispondente britannico ha parlato delle “infondate teorie di Putin secondo cui lo stato ucraino sosterrebbe i nazisti”. Anche questa è disinformazione. Il fatto che lo stato ucraino, fin dal 2014, abbia assicurato finanziamenti, armi e altre forme di sostegno alle milizie di estrema destra, di cui alcune dichiaratamente neonaziste, è incontrovertibile, oltre che già riferito in passato dalla stessa Bbcin modo accurato e competente. Dunque oggi non c’è niente di nuovo o di controverso nel dirlo. Nel 2019 ho trascorso un po’ di tempo in Ucraina, dove per conto della rivista mensile Harper’s ho intervistato diversi esponenti della costellazione dell’estrema destra sostenuta dallo stato. Tutte le persone con cui ho parlato hanno ammesso apertamente la loro ideologia e i loro piani per il futuro. I migliori resoconti a proposito dei gruppi di estrema destra in Ucraina sono stati pubblicati dal sito open-source Bellingcat, non certo famoso per essere vicino alla propaganda russa. L’eccellente copertura di questo fenomeno spesso trascurato garantita da Bellingcat negli ultimi anni si è concentrata soprattutto sul movimento Azov, la più potente organizzazione di estrema destra in Ucraina e tra i principali beneficiari del sostegno statale. Negli ultimi anni i giornalisti di Bellingcat hanno indagato sul tentativo del battaglione Azov di entrare in contatto con i nazionalisti bianchi degli Stati Uniti e sul finanziamento che ha ricevuto dallo statoper insegnare “il patriottismo” e aiutare i veterani in pensione. Inoltre Bellingcat ha preso in esame i festival neonazisti di musica black metal organizzati da Azov e il sostegno garantito dall’organizzazione al gruppo neonazista russo anti Putin Wotanjugend, sostenitore di una forma esoterica e marginale di nazismo. Il Wotanjugend condivide uno spazio con il battaglione Azov all’interno della sede di Kiev, combatte al fronte orientale e ha ricoperto un ruolo importante nel tradurre e diffondere in Russiail manifesto dell’attentatore di Christchurch, in Nuova Zelanda. Sfortunatamente la preziosa copertura di Bellingcat dell’ecosistema dell’estrema destra ucraina si è interrotta all’inizio delle ostilità, e questo nonostante la guerra con la Russia abbia provocato una sorta di rinascimento di questi gruppi.

Nei locali della casa editrice Plomin, giovani alla moda organizzano seminari di estrema destra

A giudicare dalla presenza sui social network, le unità armate di Azov sono in fase di espansione

Kiev, 12 febbraio 2022. Un’esercitazione organizzata da veterani del battaglione Azov, per insegnare ai civili a usare le armi. (Sergei Chuzavkov, Sopa Images/LightRocket/Getty Images)

pubblicità

Come abbiamo verificato in Siria, nulla radicalizza una popolazione civile più della privazione e dei bombardamenti. Come in Siria, anche in Ucraina esiste il pericolo che il temporaneo rafforzamento delle fazioni estremiste per sfruttarne l’utilità militare (anche indirettamente) possa avere conseguenze gravi e impreviste. Anche in Siria inizialmente i commentatori occidentali avevano evitato di mettere in risalto l’ascesa delle milizie estremiste (che in seguito avrebbero cannibalizzato la causa dell’insurrezione) per paura di convalidare la propaganda di Assad secondo cui i ribelli erano tutti terroristi. Quella reticenza, alla fine dei conti, ha danneggiato pesantemente la causa ribelle. Ammettere con onestà che in Ucraina stanno combattendo estremisti di destra non significa favorire Putin. Al contrario, solo monitorando attentamente queste attività (e magari limitandole) sarà possibile garantire che queste organizzazioni non peggiorino la situazione dell’Ucraina nei prossimi anni. In passato i commentatori occidentali liberali si sono lamentati a lungo del fatto che lo stato ucraino ignorasse le fazioni dell’estrema destra. Il fatto che oggi quegli stessi commentatori si stiano comportando nello stesso modo non porterà niente di buono. (Traduzione di Andrea Sparacino)

Questo articolo è uscito sulla rivista britannica online UnHerd.