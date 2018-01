I nazionalisti ucraini addestrano i guerrieri di domani

“Non avevo mai capito in modo chiaro il patriottismo. Ora mi rendo conto di quanto sia importante. Ho capito che l’Ucraina è più importante dello skateboard”, dice Anton, 16 anni, durante il campo estivo ultranazionalista in cui impara le tecniche di combattimento.

In Ucraina il battaglione Azov, una milizia di estrema destra nata per combattere i separatisti filorussi e ora diventata un partito politico, organizza campi estivi di addestramento per bambini e ragazzi. Il video del Guardian.

