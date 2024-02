Yoon-sun park è nata a Seoul, in Corea del Sud. Da grande è andata in Francia per fare un fumetto ed è rimasta lì. Molti dei suoi libri sono per bambini, in particolare Le club des chats (Misma), in cui appare anche Plume, il suo gatto. Il suo prossimo libro sarà Boubou et ses amis (Biscoto).

Consiglio da esperta: quando disegno qualcosa cerco di ricordarla. Per disegnare il mio gatto penso al suo pelo (tigrato con i calzini bianchi), a cosa somiglia il suo corpo (una nocciolina), alle sue posizioni quando si stiracchia, si diverte o sbadiglia. Così ottengo un disegno somigliante e sono contenta.