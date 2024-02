Il 15 febbraio il ministro degli esteri venezuelano Yván Gil ha dato a tutti i funzionari dell’ufficio dell’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i diritti umani 72 ore di tempo per lasciare il paese. La mossa, che priva ancora di più il Venezuela della supervisione straniera proprio quando il governo del presidente socialista Nicolás Maduro sta intensificando la repressione contro l’opposizione, è arrivata pochi giorni dopo l’arresto di Rocío San Miguel .

Secondo Marta Valiñas, presidente della Missione internazionale indipendente delle Nazioni Unite per la verifica dei fatti sul Venezuela, la detenzione di Rocío San Miguel ha un obiettivo preciso: intimidire le persone che lavorano nella difesa dei diritti umani. “Non si tratta di un incidente isolato”, ha detto, “ma è solo l’ultimo di una serie di episodi che sembrano far parte di un piano coordinato per mettere a tacere i critici del governo e chi si considera un oppositore”.

La Missione dell’Onu aveva già espresso la sua preoccupazione per una serie di minacce e di arresti di militanti del partito politico Vente Venezuela, che ha vinto le primarie dell’opposizione lo scorso 22 ottobre. E anche per l’esclusione dalle elezioni presidenziali, che dovrebbero tenersi quest’anno, di alcuni candidati, tra cui la leader del centrodestra María Corina Machado, scelta nelle primarie per sfidare Maduro e in testa ai sondaggi.