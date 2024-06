Oggi Tito e Nole conducono il loro programma di due ore, Buenos días América, dalla cucina di un appartamento di una città latinoamericana di cui preferiscono non dire il nome per ragioni di sicurezza. Al giornalista colombiano John Otis, che ha raccontato la loro storia per il Committee to protect journalists (Cpj), hanno spiegato che “non possono tagliare il cordone ombelicale con Baeza perché sono l’unica fonte d’informazione locale per la città”.

A causa della violenza provocata in Ecuador dagli scontri tra organizzazioni criminali che si contendono il traffico di droga, sempre più giornalisti ricevono minacce per il loro lavoro. Quindi decidono di autocensurarsi o scelgono di andare in esilio.