È da tempo che non si discuteva così tanto di insegnamento e didattica come sta succedendo in queste settimane, dopo che il ministero dell’istruzione e del merito ha pubblicato la bozza delle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione. Un testo così importante che si potrebbe definire come una specie di carta costituente per la scuola. Il documento definisce quali sono le conoscenze e le competenze per i vari cicli d’istruzione, il riferimento fondamentale per insegnanti, ma anche per tutte le varie comunità educanti (studenti, dirigenti, famiglie, il vario personale scolastico).

La discussione sulle indicazioni risale al 2007, nel 2012 ne è stata pubblicata una versione, poi rivista nel 2018. L’attuale ministro dell’istruzione Giuseppe Valditara ha infine incaricato una commissione composta da 115 esperti, coordinati dalla professoressa di pedagogia Loredana Perla, per rivederle ancora, in modo corposo. L’11 marzo è uscita questa bozza. Quella per il secondo ciclo (secondaria di primo e secondo grado) non sappiamo quando sarà diffusa ma entrerà in vigore nel 2027.

Nonostante spesso si parli indistintamente di indicazioni nazionali e di programmi, bisogna sapere che le indicazioni nazionali hanno sostituito i programmi dopo la legge sull’autonomia scolastica della fine degli anni novanta. La differenza è chiara: lì dove i programmi tendevano a omologare il lavoro degli insegnanti, le indicazioni cercano invece di valorizzare le differenze delle varie scuole; lì dove i programmi erano prescrittivi e fatti per durare, le indicazioni nazionali sono pensate per orientare e essere continuamente ridiscusse nel lavoro quotidiano in classe.