L’inquinamento atmosferico è una emergenza sanitaria mondiale

L’India ospita la metà delle cinquanta città più inquinate del mondo, la Cina ne ha otto e l’Iraq tre. In Africa l’inquinamento è pesante ma poco misurato: secondo dati del 2015, nell’intero continente le centraline per misurare i livelli di smog erano un terzo di quelle della sola città di Parigi.

Da secoli ormai conviviamo con l’aria inquinata – prima non ci si faceva nemmeno caso – eppure non esiste certificato di morte che riporti l’inquinamento atmosferico tra le cause di decesso. I danni per la nostra salute sono diventati chiari solo negli ultimi decenni e solo in anni più recenti questa emergenza sanitaria ha ricevuto una diffusa attenzione grazie alle scoperte nel campo della ricerca, alle battaglie legali perse dal governo e allo scandalo sulle emissioni dei diesel Volkswagen .

L’inquinamento dell’aria è in continuo aumento nei paesi meno industrializzati e, mentre in alcuni di quelli industrializzati la situazione sta migliorando, aumenta rapidamente la nostra conoscenza dei danni che esso provoca alla nostra salute, fisica e mentale.

Quanto ci costa? Le morti e i danni alla salute provocati dall’inquinamento atmosferico hanno un costo enorme: 225 miliardi di dollari in termini di reddito da lavoro perduto nel 2013, cioè 5.110 miliardi all’anno (circa un milione di dollari al minuto) sommando anche le perdite nella previdenza sociale in base ai dati di una relazione del 2016 della Banca mondiale , che li indica come un “preoccupante campanello d’allarme”.

Oggi, l’inquinamento atmosferico è la causa principale di morti premature nel mondo, ed è responsabile di un decesso su nove. Uccide sette milioni di persone all’anno, molte più di quante ne uccidano l’hiv, la tubercolosi e la malaria insieme –tanto per fare un esempio. La dottoressa María Neira, direttrice del dipartimento di sanità pubblica dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) che si occupa dell’inquinamento atmosferico, non usa mezzi termini: “Si tratta di un’emergenza globale in termini di sanità”.

Perché l’inquinamento atmosferico è sempre più preoccupante? Per vivere è essenziale respirare: nell’arco della nostra vita nei nostri polmoni passano circa 250 milioni di litri d’aria. Eppure, camminando in un’affollata strada urbana, si possono incamerare fino 20 milioni di polveri sottili a ogni inspirazione.

Se da un lato in alcuni paesi sono stati introdotti dei miglioramenti, per esempio nelle centrali a carbone e nell’alimentazione dei veicoli, altri settori sono rimasti indietro. L’agricoltura e l’allevamento sono grandi fonti di inquinamento: l’ammoniaca nel letame e i fertilizzanti finiscono nelle aree urbane spinte dai venti e vanno a formare le polveri sottili, soprattutto nella stagione primaverile al momento della semina e della concimazione dei campi.

Il particolato atmosferico può contenere carbonio elementare (black carbon), nitrati, solfati, ammoniaca o polveri minerali, sostanze in gran parte prodotte dalla combustione di carburanti fossili (come il petrolio) o di legname, usata per ottenere fonti di energia per la circolazione dei veicoli, il riscaldamento, le centrali elettriche e le industrie.

Esistono diversi tipi di inquinamento atmosferico? Sì. Gli inquinanti più dannosi, ma anche più studiati e compresi, sono i particolati che non solo penetrano nei polmoni, ma finiscono in circolo con il sangue. Oggi la convinzione generale è che penetrino anche negli altri organi vitali, cervello incluso, e i test di laboratorio hanno dimostrato la loro presenza in fegato, milza e reni delle cavie.

Il diossido di azoto, prodotto dai motori diesel, non solo emette particolato, ma è estremamente dannoso se inspirato in forma gassosa. In gran parte dei centri urbani del Regno Unito, per esempio, è ancora a livelli ben più alti di quelli consentiti, con conseguenze catastrofiche in termini di decessi: circa 23.500 morti premature.

Un altro agente inquinante è il diossido di zolfo, che ormai è stato eliminato dalle benzine per i veicoli su gomma, ma è ancora presente in percentuale elevata nei carburanti per barche e aerei. L’ozono troposferico, che si forma nei giorni di sole, è nocivo per le persone e per le colture: si stima che tra il 7 e il 12 per cento dei raccolti di grano vada perso per questo. In India la resa agricola è calata del 28 per cento a causa dell’ozono.

Vi sono fonti naturali di inquinamento dell’aria, come le tempeste di polvere e i fumi sprigionati dagli incendi, ma l’inquinamento causato dall’essere umano ne supera ampiamente la portata. L’inquinamento dell’aria esterna, secondo quanto dichiarato dall’Oms, è la causa di 4,2 milioni di morti premature.

E l’inquinamento degli spazi chiusi?

Anche questo è un altro fattore che causa di 3,8 milioni di morti (alcune persone sono esposte sia all’inquinamento esterno sia a quello interno). Metà della popolazione mondiale cucina su fiamme vive usando combustibili inquinanti come legno, letame o carbone vegetale; anche il kerosene contenuto nelle lampade a combustione produce fumi nocivi.

L’accesso a carburanti e stufe migliori coinvolge sempre più persone. Tra i contadini di Xuanwei, in Cina, per esempio, si è registrato un calo del 40 per cento dei casi di tumore ai polmoni grazie all’adozione di stufe dotate di canna fumaria nelle abitazioni. Dato l’aumento della popolazione mondiale, tuttavia, non si registrano cali del numero di persone esposte all’inquinamento atmosferico domestico.

Quali sono i danni causati dall’inquinamento atmosferico?

Ormai sta diventando più semplice domandarsi quali danni non causi: la ricerca sta dimostrando l’influenza dell’inquinamento atmosferico non solo su ogni parte del nostro corpo, ma anche sul cervello.

I pericoli connessi all’aria tossica sono, sorprendentemente, una scoperta recente. L’Harvard six cities study, la fondamentale ricerca che chiarisce i collegamenti tra inquinamento atmosferico e malattie respiratorie, attacchi cardiaci e ictus, è stata pubblicata nel 1993. Da allora l’aria inquinata è stata collegata a molte altre patologie, come per esempio il diabete: stando a un recente studio30140-2/fulltext#seccestitle10), nel 2016 l’inquinamento ha contribuito all’insorgenza di 3,2 milioni di nuovi casi. Le patologie renali, così come la malattia di Alzheimer, sono anch’esse influenzate dall’insalubrità dell’aria; anche la pelle ne è colpita, invecchiando più rapidamente.