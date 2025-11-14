Ai tempi di Tolstoj si pensava che fossero le armi a decidere i destini dei popoli, e sembra che si stia tornando a pensarla così anche ai nostri. Ma in questo caso, osserva il grande scrittore, la battaglia di Borodino combattuta dagli eserciti russo e francese nel 1812 “è uno dei fenomeni più istruttivi della storia”.

Nel romanzo Guerra e pace, lo scrittore russo Lev Tolstoj mette i suoi lettori di fronte a un apparente paradosso. “Tutti gli storici concordano nel dire che l’attività esterna degli stati e dei popoli si esprime con le guerre”, ovvero: “I minori successi dell’esercito di un popolo contro l’esercito di un altro popolo sono le cagioni o, per lo meno, i segni essenziali dell’aumento o della diminuzione della forza dei popoli”.

Ascolta il podcast Guerra Cos’è la guerra e perché non vogliamo che si ripeta. Con Davide Maria De Luca.

La battaglia, avvenuta poco lontano da Mosca durante la campagna di Russia di Napoleone Bonaparte, aprì le porte della capitale russa alle armate francesi. Ma, fa notare Tolstoj, quella costosa vittoria non aprì un periodo felice per i francesi e per il loro impero, come la saggezza comune spingerebbe a pensare. Anzi: “Mosca è presa, e in seguito a ciò, senza nuove battaglie, non è la Russia che ha cessato di esistere, ma ha cessato di esistere un esercito di seicentomila uomini, e poi la Francia napoleonica”.

Il grande scrittore russo si riferisce alla grande ritirata di Russia, costata a Napoleone prima il suo esercito e poi il trono. Una ritirata causata non da una battaglia, da un fatto d’armi, non da uno scontro che dimostrò la superiorità delle armi russe su quelle francesi, ma da altri fattori che oggi chiameremmo logistici, geografici, politici. La battaglia, ci dice Tolstoj, alla fine è un grande e sontuoso spettacolo, a volte persino affascinante nella sua incomprensibilità, ma è anche un fenomeno meno importante di quanto tanti storici vorrebbero farci credere.

A questi grandi e violenti rituali collettivi – le battaglie, gli atti, le grandi scene che costituiscono lo spettacolo della guerra – è dedicato “Battaglie”, il quarto episodio del podcast Guerra.