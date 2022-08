Segue una scena tratta dal set di una vecchia sitcom degli anni novanta, Gordy’s home . In essa assistiamo a una festa di compleanno per Gordy – lo scimpanzé protagonista della serie – durante la quale la sua “famiglia” umana continua a portargli stupidi regali. L’ultimo di questi è una grande scatola di palloncini che volteggiano e scoppiano a contatto con le luci dello studio, il che sembra far arrabbiare l’animale. Più tardi, dopo uno spaventoso bagno di sangue, viene detto che lo scimpanzé ne aveva “abbastanza”, senza che si capisca perché l’animale abbia improvvisamente dato in escandescenze omicide.

Il film si apre con una citazione biblica e le misteriose conseguenze della furia di uno scimpanzé. Si tratta del lancio di un guanto di sfida registico, immediato e drammatico. Anche se Jordan Peele se ne va in giro a rilasciare interviste dichiarando di essere felice che la gente consideri questo film come un semplice intrattenimento estivo di successo, la sua scena d’apertura è stata quel genere di dichiarazione di grande ambizione che è raro vedere ultimamente.

Come minimo, Nope possiede qualità così grandi e ossessive sull’alienazione, gli animali e la cinefilia – tutti argomenti che mi stanno molto a cuore – che ho capito subito che stavo vedendo un film fatto apposta per me. Che sia fatto anche per voi o meno, è una questione tra voi e le vostre personali divinità.

Ho adorato Nope. Ho trovato la prima metà del film talmente inquietante, bella e brillante, e caratterizzata da un umorismo così disarmante, che ho pensato davvero che Jordan Peele stesse per realizzare un capolavoro del cinema di genere. Poi, sul momento, mi è sembrato che il film cominciasse a perdere colpi. Ma adesso, dopo averci pensato e averne parlato ossessivamente con altri fanatici cinefili, sono abbastanza sicura che funzioni fino in fondo, in virtù di una straordinaria logica emotiva che è difficile da tradurre in analisi.

Il tema principale di Nope è il modo in cui trasformiamo compulsivamente la nostra esperienza della realtà in spettacolo

Dopo la furia sul set di Gordy, la scimmia siede tranquillamente per qualche momento in mezzo al sangue e ai cadaveri, e dietro di lei si vede la scarpa da ginnastica di una delle vittime del cast che ha appena sbranato. È dritta sul tallone, con la punta del piede rivolta verso il cielo, in un equilibrio assolutamente innaturale. Quale sia la forza che la tiene in piedi non verrà mai spiegato nel film. Ma in seguito vedremo la scarpa da ginnastica custodita in una teca di vetro nel

piccolo museo dedicato alla piccola celebrità dell’unico membro del cast sopravvissuto, l’ex attore bambino Ricky “Jupe” Park (Steven Yeun). Questi interpretava un piccolo asiatico di nome Jupiter, presumibilmente figlio adottivo della famiglia bianca della sitcom, ed è diventato proprietario e gestore di un parco a tema sul selvaggio west a quaranta miglia da Hollywood, chiamato Jupiter’s Claim.

E questi sono solo i primi cinque minuti del film. La trama principale aggiunge la fantascienza all’horror tipico dei film di Peele. È la storia di una coppia di fratelli, Otis “Oj” Haywood Jr (Daniel Kaluuya) e sua sorella Emerald “Em” Haywood (Keke Palmer), che cercano di mantenere in vita l’allevamento di cavalli di famiglia dopo la misteriosa e improvvisa morte del padre, Otis Sr (Keith David), ucciso da un improvviso e bizzarro fenomeno: la caduta dal cielo di piccoli oggetti metallici d’uso comune, come monete, chiavi e simili.

La realtà diventa spettacolo

L’Haywood’s Hollywood Horses è l’unica azienda di addestramento di animali gestita da neri che fornisce cavalli pronti per l’uso all’industria dello spettacolo di Hollywood. Come Park, i fratelli si trovano a quaranta miglia da Hollywood, ai margini della capitale dello spettacolo. Anche solo mantenere la loro piccola attività di addestratori di cavalli è ormai una dura sfida, in un settore dominato

dalla grafica digitale e incline a rinunciare all’uso di animali veri. Ma a questo si aggiungono le ripetute apparizioni di un ufo che spaventa i loro cavalli e semina presto danni molto peggiori.

I disperati tentativi dei fratelli di catturare e monetizzare quella che chiamano “il video per Oprah” dell’ufo che li prende di mira – il video che otterrà una grande copertura mediatica, fino alla saturazione – si ricollega al tema principale del film, ovvero il modo in cui trasformiamo compulsivamente la nostra esperienza della realtà in spettacolo.