Queste settimane in Medio Oriente si svolgono due eventi di rilevanza mondiale che hanno alcuni elementi in comune.

Il 18 novembre si conclude a Sharm el Sheikh, in Egitto, la conferenza internazionale sul clima Cop27. Due giorni dopo cominciano in Qatar i mondiali di calcio maschile, i primi organizzati in un paese arabo. Pur essendo ovviamente due appuntamenti molto distanti tra loro per temi trattati, individui coinvolti, rilievo e conseguenze sulle vite delle persone, entrambi sono avvolti da una cappa di tensioni, nervosismi, violenze latenti e occultate che sfociano nell’assurdo. E illustrano come gli interessi economici e strategici hanno preso il sopravvento, spingendo i paesi occidentali a stringere alleanze con i regimi autoritari in nome del pragmatismo nazionale, mettendo da parte qualunque remora legata ai diritti umani e alla giustizia.

Mentre a Sharm el Sheikh sfilano i leader mondiali sotto lo sguardo compiaciuto del presidente Abdel Fattah al Sisi, che sperava di nascondere le violazioni dei diritti umani di cui si macchia il suo regime sotto la patina verde dell’ambientalismo di facciata, tra gli stand e i padiglioni rimbalza il nome di Alaa Abdel Fattah. Uno degli eventi più partecipati della Cop27 è stata la conferenza stampa tenuta da Sanaa Seif l’8 novembre, per chiedere la liberazione del fratello, protagonista della rivoluzione del 2011, in carcere dal 2019 e in sciopero della fame dal 2 aprile. Il giorno dell’apertura del summit Abdel Fattah ha avviato anche uno sciopero della sete, come misura estrema per fare pressioni su Al Sisi. Ne è seguita una settimana di braccio di ferro surreale: da un lato il corpo debole di Abdel Fattah, fiaccato da sette mesi in cui ha assunto solo cento calorie al giorno, ma rafforzato dalla solidarietà di tante persone in tutto il mondo; dall’altro un regime che si sostiene su un dispiegamento militare capillare e accuratamente predisposto per evitare qualunque incidente durante il grande evento.

Senza precedenti

Per giorni non si è saputo nulla di Abdel Fattah. È circolato il sospetto che sia stato nutrito a forza, mentre le autorità hanno fatto sapere che è stato sottoposto a un “intervento medico” non meglio specificato. La madre Leila Soueif, matematica e attivista per i diritti umani, l’ha visto l’ultima volta il 17 ottobre. Da quando è cominciata la Cop27 è andata ogni giorno davanti al carcere di Wadi el Natroun per chiedere una prova che il figlio fosse ancora vivo. Finalmente il 14 novembre le è stata consegnata una lettera scritta a mano da Abdel Fattah e datata due giorni prima, in cui lui dichiara di stare bene e di aver ripreso a bere. In un’altra lettera del 15 novembre Abdel Fattah dice di aver messo fine anche allo sciopero della fame. Afferma inoltre di voler festeggiare con la famiglia il suo compleanno durante la visita fissata per il 17 novembre (Abdel Fattah compie 41 anni il 18 novembre, il giorno in cui si conclude la Cop27). “Portate una torta”, c’è scritto nella lettera. Il suo avvocato Khaled Ali, che non lo vede dal marzo 2020, è andato tre volte al carcere per una visita di cui aveva ricevuto l’autorizzazione, ma è stato mandato indietro.