La Corte internazionale di giustizia (Cig) ha cominciato il 19 febbraio le udienze per il caso che riguarda la legalità dell’occupazione israeliana dei territori palestinesi, in corso dal 1967. Testimonieranno 52 paesi, un numero senza precedenti. È la prima volta che il più importante tribunale del mondo è chiamato a esprimere il suo parere consultivo sulla questione, che è stata al centro di anni di dibattiti e risoluzioni delle Nazioni Unite.

Molti mezzi d’informazione internazionali dedicano approfondimenti al tema, in particolare Al Jazeera propone una spiegazione dettagliata, accompagnata da un’utile infografica sulle udienze dei vari paesi divise per giorni. Ecco i punti principali per capire il caso e le sue implicazioni.