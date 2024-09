Per il secondo sabato di seguito, il 7 settembre decine di migliaia di israeliani sono scesi in strada a Tel Aviv, Haifa e in altre città del paese per spingere il governo di Benjamin Netanyahu a firmare un accordo con Hamas che metta fine alla guerra e garantisca il rilascio dei circa cento ostaggi che si trovano ancora nella Striscia di Gaza. Le grandi manifestazioni del 1 settembre erano scoppiate sull’onda del dolore e della rabbia che avevano sopraffatto la popolazione dopo la notizia che l’esercito aveva recuperato nel sud del territorio palestinese i corpi di sei ostaggi, catturati da Hamas durante l’attacco condotto in Israele il 7 ottobre 2023. Il giorno seguente uno sciopero annunciato dal sindacato Histadrut aveva in parte paralizzato Israele.

Nelle proteste del 7 settembre, che secondo gli organizzatori sono state le più partecipate nella storia del paese con 500mila persone a Tel Aviv e 250mila nelle altre città, i manifestanti hanno ribadito la convinzione – sempre più diffusa nell’opinione pubblica israeliana nonostante la propaganda del governo – che la pressione militare non salverà gli ostaggi e che l’unica soluzione è il dialogo che porti a un accordo per un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e uno scambio tra i prigionieri nelle mani di Hamas e i palestinesi detenuti in Israele.

Netanyahu però non dà segni di ammorbidire la sua posizione. Né le proteste di piazza né le pressioni diplomatiche delle potenze internazionali, che nelle ultime settimane si sono moltiplicate, hanno convinto il primo ministro israeliano a fare concessioni per una tregua. Anzi, il 2 settembre è apparso in tv per presentare agli israeliani il suo piano per il futuro della Palestina.