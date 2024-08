27 luglio 2024 Un razzo sparato dal Libano colpisce un campo di calcio a Majdal Shams, una città drusa nelle alture del Golan occupate da Israele dal 1967, uccidendo dodici bambini e ragazzi. Israele accusa dell’attacco la milizia libanese Hezbollah, che nega la responsabilità.

30 luglio Un bombardamento israeliano a Beirut, in Libano, uccide il comandante di Hezbollah Fuad Shukr. La milizia promette vendetta.

31 luglio Ismail Haniyeh, il capo politico di Hamas, è ucciso in un’esplosione attribuita a Israele mentre è a Teheran per la cerimonia d’insediamento del presidente Masoud Pezeshkian. L’Iran minaccia di attaccare Israele.

6 agosto Hamas nomina come suo nuovo leader Yahya Sinwar, già capo politico del gruppo nella Striscia di Gaza e ritenuto uno degli ideatori degli attacchi del 7 ottobre 2023 in Israele.

15 agosto Secondo il ministero della salute della Striscia di Gaza, il bilancio delle vittime dell’offensiva israeliana lanciata il 7 ottobre 2023 ha superato i 40mila morti. ◆ A Doha, in Qatar, comincia un nuovo giro di negoziati per arrivare a un cessate il fuoco a Gaza ed evitare un conflitto regionale. Mentre i colloqui vanno avanti le operazioni dell’esercito israeliano nel territorio palestinese non si fermano. Proseguono anche gli scontri tra esercito e Hezbollah alla frontiera tra Israele e Libano. Afp, Bbc