Un secondo testo, approvato con 89 voti a favore e sette contrari, vieta ai funzionari israeliani di collaborare con l’Unrwa, mettendo a rischio le attività dell’agenzia ora che Israele controlla tutte le spedizioni di aiuti umanitari verso Gaza. Le due leggi entreranno in vigore novanta giorni dopo la loro adozione. L’agenzia, creata dall’assemblea generale dell’Onu nel 1949, gestisce centri sanitari e scuole nella Striscia di Gaza e in Cisgiordania, inoltre fornisce un’assistenza indispensabile ai rifugiati palestinesi in altri paesi della regione, come Libano, Siria e Giordania. I 750mila palestinesi espulsi in seguito alla creazione dello stato d’Israele nel 1948 e protetti dallo status di rifugiati oggi sono diventati quasi sei milioni.

Il 28 ottobre la knesset, il parlamento israeliano, ha approvato a grande maggioranza (92 voti a favore e dieci contrari) una legge che vieta le attività in Israele dell’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi (Unrwa), suscitando le proteste della comunità internazionale. L’Unrwa, che ha un ruolo cruciale nella distribuzione degli aiuti umanitari ai civili palestinesi nella Striscia di Gaza, ha definito il provvedimento “scandaloso”.

Il Times of Israel sottolinea che “senza il coordinamento con Israele sarà quasi impossibile per l’Unrwa lavorare a Gaza o in Cisgiordania”, perché Tel Aviv non rilascerà più i permessi d’ingresso in quei territori né consentirà di accordarsi con l’esercito israeliano. The New Arab ricorda che “Israele ha cercato a lungo di smantellare le operazioni dell’Unrwa, accusandola di antisemitismo e di favorire il terrorismo nelle sue scuole”. Dopo il 7 ottobre 2023 Israele ha accusato dodici dipendenti dell’Unrwa di aver partecipato agli attacchi compiuti da Hamas. L’agenzia ha avviato due indagini interne e una ha concluso che nove di loro “potrebbero essere stati coinvolti” negli attacchi e li ha licenziati.

Al Jazeera aggiunge che nell’ultimo anno Israele ha ripetutamente bombardato le scuole dell’Onu a Gaza e ha ucciso più di 220 suoi dipendenti. L’articolo denuncia anche le responsabilità degli Stati Uniti, che hanno dimostrato a più riprese il loro “disprezzo” nei confronti del diritto internazionale, usando il potere di veto al Consiglio di sicurezza dell’Onu per 78 volte dal 1972, 46 delle quali per proteggere il loro alleato israeliano. L’editoriale di Le Monde pubblicato su questo numero di Internazionale aggiunge che l’accanimento di Israele contro l’Unrwa ha l’obiettivo di “far sparire uno dei principali punti di contenzioso di un conflitto diventato secolare: la sorte dei rifugiati palestinesi”.

Oggi l’Unrwa è fondamentale per portare gli aiuti a Gaza, dove l’offensiva israeliana ha causato una catastrofe umanitaria. La sopravvivenza di quasi tutti i due milioni di abitanti della Striscia dipende dal sostegno dell’agenzia. L’operazione lanciata dall’esercito israeliano nel nord della Striscia di Gaza nelle ultime settimane ha spinto diversi osservatori a lanciare l’allarme sul fatto che Tel Aviv starebbe mettendo in atto un piano soprannominato “surrender or starve” (arrendersi o morire di fame), con l’obiettivo di espellere gli abitanti rimasti nella zona (o ucciderli) per poi prenderne il controllo a tempo indeterminato.