Da quando era scappato dalla Siria, portando con sé 55mila fotografie di cadaveri seviziati e torturati nelle prigioni del dittatore Bashar al Assad, aveva tenuta nascosta la sua identità, usando il nome in codice Caesar. Ma grazie a lui le atrocità del regime siriano sono venute allo scoperto, e finalmente sono state raccolte delle prove fondamentali per individuare le responsabilità e fare giustizia per le vittime e i loro familiari. Porta il suo nome una legge statunitense entrata in vigore nel giugno 2020 che impone sanzioni economiche contro la Siria.

Al Mazhan ha raccontato di essere scappato in Giordania e poi in Qatar e di essersi stabilito in Francia. Ha parlato del suo lavoro in Siria dopo la rivoluzione del 2011: “Fotografare i corpi di persone morte in detenzione, vecchi, donne e bambini arrestati ai posti di blocco a Damasco o durante le manifestazioni per la libertà e la dignità”. Poi la decisione di fuggire: “Una scelta esistenziale”. Infine ha auspicato che le nuove autorità siriane guidate Mohammed al Sharaa s’impegneranno a perseguire i responsabili dei crimini di guerra commessi durante il regime di Assad e ha invocato la fine delle sanzioni, auspicando in un “sostegno internazionale e regionale per ricostruire il nostro paese libero”.

La rivelazione di Al Mazhan è un segno importante, perché mostra che che qualcosa nella società siriana comincia a cambiare. E non è l’unico. Un articolo di Le Monde racconta che a Damasco l’arte sta uscendo dall’ombra. La galleria d’arte Zawaya, che dal 2019 era costretta a lavorare in semi-clandestinità, ha organizzato un ciclo di proiezioni di film censurati durante il mezzo secolo di regno della dinastia Assad. Lo inaugura Noujoum an Nahar (diffuso a livello internazionale come Stars in Broad Daylight), un film del 1988 bandito dal regime, che racconta la storia di una famiglia disintegrata dopo la salita al potere di Hafez al Assad. Il regista Ossama Mohammed è rientrato a Damasco dopo quattordici anni di esilio in Francia.