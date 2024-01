Il Bentaria è un piccolo paese dell’Africa australe, con un’economia in rapida crescita che fa invidia ai vicini, tra cui la repubblica di Peradila. Nel 2017, dopo un’elezione contestata a Peradila, migliaia di persone hanno chiesto asilo politico in Bentaria. Tra loro, c’era Khali Bozozo, dentista e attivista per i diritti lgbt+. Ma la sua richiesta è stata respinta. Per questo e altri motivi, un’organizzazione per i diritti umani, la Leave us alone (Lua), si è rivolta alla Corte africana per i diritti umani e dei popoli per denunciare il Bentaria, accusato di aver violato i trattati internazionali a cui aderisce.

Il caso, evidentemente fittizio ma dai tratti molto realistici, è stato al centro dell’edizione 2019 del concorso Christof Heyns african human rights moot court, ospitato quell’anno dall’università di Gaborone, in Botswana. Nel film The mooting competition (disponibile su Arte) la regista sudafricana Shameela Seedat – già autrice del documentario Whispering truth to power, presentato in una vecchia rassegna Mondovisioni – ci fa conoscere dall’interno un moot trial, una competizione di dibattito tra studenti di legge di tutte le università del continente.

I ragazzi e le ragazze si sfidano in eloquenza, competenza e chiarezza davanti a dei veri magistrati per essere scelti come la coppia di aspiranti avvocati più convincente. Dal 1992 il concorso ha coinvolto 170 università di 47 paesi africani, e molti dei partecipanti sono poi diventati degli esperti di diritti umani.