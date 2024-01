In questi giorni stanno facendo molto discutere in Nigeria le accuse contro il predicatore nigeriano TB Joshua, morto nel 2021, che emergono dall’inchiesta Disciples realizzata dai giornalisti del team Bbc Africa Eye, in collaborazione con OpenDemocracy. L’indagine giornalistica è durata due anni, ha coinvolto una quindicina di reporter in tre diversi continenti ed è composta da vari articoli, un documentario in tre parti e un podcast di nove puntate. Raccoglie le testimonianze di più di venti persone che erano vicine al predicatore, tra cui membri del gruppo ristretto dei suoi “discepoli”, che dicono di aver assistito in prima persona a gravi abusi come violenze sessuali e torture (anche ai danni di minori), o di esserne state vittime. Alcune donne hanno denunciato di essere state costrette ad abortire dopo essere state ripetutamente stuprate del pastore.

Joshua è accusato anche di aver inscenato quelle guarigioni miracolose che erano seguite da milioni di spettatori in Nigeria e nel resto del mondo (cosa che a molti può sembrare scontata, ma probabilmente per i suoi seguaci non lo è). La congregazione, che oggi è guidata dalla moglie di Joshua, Evelyn, non ha commentato l’inchiesta, ma in passato ha sempre negato questo tipo di accuse.

Ma perché TB Joshua suscita ancora tanto interesse? Nel panorama affollato dei predicatori evangelici africani, è stato un peso massimo. Il pastore nigeriano morto a 57 anni, spiega il sito nigeriano Punch, era uno dei leader religiosi più influenti e ricchi di tutta l’Africa (secondo Forbes, nel 2011 il suo patrimonio personale si aggirava sui 10-15 milioni di dollari).