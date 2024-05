Il 5 e il 6 maggio si sono svolte in Ciad le elezioni presidenziali a cui erano chiamati a partecipare otto milioni di elettori ed elettrici. Il 5 maggio si sono recati ai seggi i nomadi e i militari, mentre il giorno seguente è stato il turno dei “sedentari”. La sera del 9 maggio la commissione elettorale ha annunciato i risultati provvisori, che danno il presidente della transizione, Mahamat Déby, vincitore con il 61 per cento dei voti. Ma la vittoria è contestata dal suo principale sfidante, il primo ministro in carica Succès Masra.

Lo scrutinio è stato seguito con attenzione dalla stampa internazionale perché è stato il primo a interessare uno dei paesi dell’Africa saheliana che hanno assistito a colpi di stato con il conseguente arrivo al potere di giunte militari. Il governo del Mali continua a ritardare il voto promesso. L’anno scorso il leader del Burkina Faso, Ibrahim Traoré, ha rinviato a tempo indeterminato le elezioni previste per luglio 2024. E non c’è una fine in vista per il governo di transizione della Guinea.

In questi ultimi tre anni il Ciad, paese povero dell’Africa centrale ed ex colonia francese rimasta fedele a Parigi, è stato governato da Mahamat Déby, il figlio del precedente presidente Idriss Déby Itno, il dittatore trentennale morto il 20 aprile 2021 per le ferite riportate sulla linea del fronte, dov’era andato a fare visita ai suoi soldati che combattevano contro un gruppo ribelle. A quell’epoca i generali decisero di mettere al suo posto il figlio Mahamat, senza suscitare troppe proteste a livello internazionale.

Con queste elezioni Mahamat Déby cercava la consacrazione delle urne e, secondo molti osservatori e i giornali ciadiani critici verso il governo, aveva predisposto tutto per ottenerla. Due figure importanti dell’opposizione, Nassour Ibrahim Neguy Koursami e Rakhis Ahmat Saleh, non avevano potuto candidarsi perché secondo la commissione elettorale non avevano le carte in regola. Un altro possibile contendente, Yaya Dillo, era stato ucciso dalle forze di sicurezza a febbraio in un raid nella sede del suo partito. L’unico possibile ostacolo al successo di Mahamat Déby era Masra, ex oppositore cooptato dal partito al potere, che ora contesta i risultati del voto. Déby e Masra hanno entrambi quarant’anni e, secondo la Bbc, piacciono ai giovani, che formano il 65 per cento dei ciadiani.