Il generale Mahamat Déby Itno è stato proclamato vincitore delle elezioni presidenziali del 6 maggio, tre anni dopo aver assunto il potere a capo di una giunta militare, ma il primo ministro Succès Masra, il candidato sconfitto, ha denunciato brogli.

Secondo i risultati ufficiali provvisori annunciati il 9 maggio dalla commissione elettorale, Déby, 40 anni, ha ottenuto il 61,03 per cento dei voti contro il 18,53 per cento di Masra, mentre il tasso di partecipazione è stato del 75,89 per cento. I risultati dovranno essere convalidati dal consiglio costituzionale, nominato da Déby.

Poco dopo l’annuncio dei risultati alcuni soldati hanno sparato dei colpi in aria davanti alla sede del partito di Masra nella capitale N’Djamena, in un gesto di gioia ma anche per prevenire eventuali proteste, secondo alcuni giornalisti dell’Afp presenti sul posto.