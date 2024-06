Tre conflitti hanno reso gli anni dal 2021 al 2023 i più violenti dalla fine della guerra fredda, afferma il rapporto Conflict trends: a global overview 1946-2023, realizzato dalla ricercatrice Siri Aas Rustad per il Peace research institute di Oslo (Prio). Queste grandi guerre sono quelle in Ucraina, nella Striscia di Gaza e in Etiopia. Solo l’anno scorso sono stati registrati 122mila morti sui campi di battaglia (comunque meno che nei due anni precedenti), in 59 diversi conflitti che hanno interessato 34 paesi. Sempre nel 2023 circa 21mila persone in tutto il mondo sono morte in conflitti “non statali”, quindi tra gruppi armati; altre 10.200 in episodi di violenza unilaterale compiuti da forze statali o da milizie.

La grande diffusione dei conflitti è testimoniata anche dal rapporto Global trends 2024 dell’Unhcr (l’agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati), secondo cui in tutto il mondo il numero di persone costrette alla fuga ha raggiunto nuovi record, con un totale di 120 milioni di profughi e sfollati nel maggio 2024. Contribuiscono a questo dato, il devastante conflitto in Sudan, con 10,8 milioni di persone sradicate dalle loro abitazioni; quello nella Repubblica Democratica del Congo e quello in Birmania.

Tornando al rapporto del Prio, l’Africa è la regione con il maggior numero di guerre, con 28 diverse zone calde. I conflitti nel continente sono quasi raddoppiati nell’ultimo decennio, mentre dal 2021 al 2023 hanno lasciato più di 330mila morti sul campo di battaglia. Se si prendono in considerazione solo gli scontri che coinvolgono gli stati, il bilancio globale delle vittime nell’ultimo triennio si aggira sui 600mila morti.