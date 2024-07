Pelumi Nubi, 29 anni, è una creatrice di contenuti e influencer di viaggi nata a Lagos, in Nigeria, e cresciuta nel Regno Unito. Quest’anno è salita agli onori delle cronache per aver intrapreso un viaggio che nessun altro aveva mai tentato prima: andare in macchina da Londra a Lagos, per un totale di diecimila chilometri. È partita il 24 gennaio su una piccola Peugeot 107 viola – appositamente modificata per ospitare una cucina e un letto, e soprannominata Lumi – ed è arrivata al campus dell’università di Lagos il 7 aprile, dopo aver attraversato diciassette paesi, tra cui Francia, Marocco, Senegal e Sierra Leone. Il suo obiettivo ha spiegato Nubi era mostrare che “viaggiare è facile, sicuro e fattibile”, anche per donne nere da sole, come lei.

In realtà non è stata una passeggiata: a parte la fatica e le lunghe attese alle frontiere, Nubi ha quasi distrutto la macchina in un incidente. In ogni caso è arrivata sana e salva a destinazione, con grande gioia di tutti i suoi follower sui social. Accendendo i riflettori sull’Africa occidentale, Nubi voleva anche cambiare il modo in cui la regione viene vista nel mondo, valorizzando attrazioni e monumenti, come la basilica di Nostra signora della pace di Yamoussoukro, in Costa d’Avorio, probabilmente la più grande chiesa del mondo.