La guerra dei semi

Questo articolo è uscito il 12 settembre 2008 nel numero 761 di Internazionale. L’originale era stato pubblicato su New Scientist con il titolo The great seed blitzkrieg .

Ai piedi delle Ande risuonò uno sparo: Heinz Brücher, 75 anni, capo dei botanici di Hitler, giaceva morto nel suo vigneto alla periferia di Mendoza, in Argentina. Era il 17 dicembre 1991. Nessuno è stato mai incriminato per quell’omicidio, ma molte organizzazioni – tra cui i narcotrafficanti, il Kgb e il Mossad – avevano un motivo per volerlo morto. Nella sua vita movimentata e piena di misteri, Brücher si era fatto molti nemici.

Mezzo secolo prima Brücher era un giovane e intraprendente genetista

dell’università tedesca di Jena, uno dei focolai dell’ideologia nazista. Durante la seconda guerra mondiale diventò un “biopirata” di Hitler, cioè uno di quegli scienziati che seguirono le truppe tedesche in territorio sovietico. Il loro compito era occupare le stazioni di ricerca agricola del paese per impossessarsi di piante e sementi locali. Queste ultime finivano nella collezione sovietica di materiale genetico vegetale, che all’epoca era la più grande del mondo. Che fine abbia fatto quel bottino dopo la guerra è un mistero. Seguendo un percorso che porta dalla Germania alla Svezia, continuando per la Gran Bretagna, il Sudamerica e la Russia, siamo andati alla ricerca del tesoro di Brücher.

Tutto comincia in Unione Sovietica con il leggendario scienziato Nikolaj Vavilov. Il suo lavoro consisteva nel raccogliere semi di piante selvatiche e coltivate di tutto il mondo, per ottenere nuove varietà di colture in grado di crescere in tutto il territorio dell’impero sovietico. Le sementi di Vavilov dovevano letteralmente gettare il seme di una nuova espansione imperialistica.

Da Stalin a Himmler

Nel 1924, sotto il patrocinio di Lenin, Vavilov assunse la direzione di un nuovo ente, l’Istituto di botanica applicata di Leningrado (oggi San Pietroburgo). Ben presto l’istituto diventò famoso a livello internazionale perché ospitava la più grande collezione di semi del mondo: all’inizio degli anni trenta riuniva 250mila campioni. Vavilov creò delle raccolte anche in altre stazioni di ricerca sparse in tutta l’Unione Sovietica. Dopo la morte di Lenin, però, cadde in disgrazia. Fu sostituito da un suo ex allievo, che aveva idee più congeniali al nuovo leader Josif Stalin: Trofim Lysenko. Secondo Lysenko la genetica delle piante (e quindi anche la collezione di Vavilov) era inutile, perché le piante acquisivano caratteristiche diverse a seconda dell’ambiente in cui crescevano. Dal punto di vista ideologico questa teoria piaceva molto a Stalin, perché significava che le piante potevano essere modificate, esattamente come i lavoratori: bastava un semplice atto di volontà politica.

Nel 1940 Vavilov fu imprigionato per aver difeso la “pseudoscienza borghese” della genetica. Morì in prigione nel 1943 e le sue collezioni furono quasi dimenticate. Nel 1941, quando Hitler invase la Russia, Stalin trasferì alcune infrastrutture chiave come le centrali elettriche e le acciaierie a est degli Urali. Ma abbandonò uno dei suoi tesori più preziosi: i semi di Vavilov.

Se Stalin non aveva capito il loro valore, i tedeschi invece lo conoscevano bene. La Germania nazista era ossessionata dal problema dell’autosufficienza e considerava la collezione di Vavilov un bottino di guerra molto appetibile. Prima dell’invasione, gli scienziati del Kaiser Wilhelm Institut (il predecessore dell’attuale istituto Max Planck) avevano progettato di impadronirsi dei centri di ricerca russi e, mentre le truppe avanzavano in territorio sovietico, i botanici le seguivano da vicino. Non misero mai le mani sulla collezione principale di Vavilov, che rimase al sicuro dietro le mura del suo istituto durante tutto l’assedio di Leningrado, ma all’inizio del 1943 gli scienziati tedeschi controllavano circa duecento stazioni locali in Russia e in Ucraina.

In seguito, molti scienziati tedeschi avrebbero sostenuto che volevano solo difendere il patrimonio di sementi dell’umanità. Ma alcuni documenti scoperti dagli storici tedeschi dimostrano che ci fu una vera e propria corsa al saccheggio. Uno dei partecipanti più solerti fu la Ahnenerbe (Società per la ricerca e l’insegnamento dell’eredità ancestrale), istituita nel 1935 dal comandante delle Ss Heinrich Himmler per dimostrare la superiorità della razza ariana.

A questo punto entra in gioco Brücher. Nel 1943 aveva 27 anni ed era già un sottufficiale delle Ss e un importante membro dell’Ahnenerbe. Dopo la sconfitta subita dai tedeschi a Stalingrado (oggi Volgograd) all’inizio del 1943, era chiaro che i nazisti avrebbero dovuto rinunciare a quasi tutti i territori conquistati in Unione Sovietica, e quindi alle stazioni di ricerca e alle loro sementi. Brücher suggerì che l’Ahnenerbe inviasse un “commando” per portare a casa quel bottino. In seguito avrebbero costruito un nuovo istituto per ospitare i semi sequestrati. Himmler acconsentì e diede l’incarico a Brücher.

Nel giugno del 1943 Brücher cominciò la sua guerra lampo botanica. Con i suoi scagnozzi saccheggiò almeno 18 istituti in Ucraina e in Crimea. Tutti i membri del commando sono ormai morti, tranne il loro interprete, Arnold Steinbrecher, che oggi ha 93 anni e vive in Canada. Steinbrecher ricorda Brücher come una persona “meticolosa e molto intelligente, ma estremamente ambiziosa, esigente, prepotente e dispotica”. Tuttavia prova ancora un senso di lealtà nei confronti dell’uomo che, dice, gli ha salvato la vita. Insiste nel sostenere che la spedizione del commando non fu un’operazione militare. Brücher “si presentò come un botanico e non come un ufficiale. Non fece mai nessun tentativo di entrare negli istituti con la forza”.

Brücher portò le sementi al nuovo Istituto per la genetica delle piante, creato dalle Ss in un remoto castello austriaco a Lannach. I semi andarono ad aggiungersi a quelli raccolti dall’Ahnenerbe durante la spedizione in Tibet cinque anni prima. “L’idea era di coltivare pianticelle di ceppo ucraino e di ceppo tibetano per poi incrociarle con quelle europee, cercando di ottenere ibridi in grado di crescere ad altitudini maggiori e in climi più freddi”, ricorda Steinbrecher. Brücher, sostiene l’anziano interprete, “aveva progetti grandiosi, come quello di coltivare piante nella regione artica”.

Detenuti e carcerieri

Il personale di Lannach era formato da detenuti, tra cui alcuni prigionieri di guerra alleati e una quindicina di donne che appartenevano ai testimoni di Geova, fatte venire da un campo di concentramento vicino. L’istituto sembrava corrispondere a molti degli stereotipi legati alle Ss: era sinistro e brutale, ma a tratti anche grottesco. Secondo Steinbrecher, le giardiniere testimoni di Geova si rifiutavano di uccidere le erbacce perché era contro la loro religione.

Altri prigionieri si dimostrarono più utili. Uno in particolare, un soldato britannico di nome William Denton-Venables, era un botanico. In seguito Brücher lo avrebbe descritto come “il mio collaboratore inglese tra il 1943 e il 1945”. Non è chiaro fino a che punto Denton-Venables abbia aiutato Brücher a portare avanti il suo progetto di dominio botanico del mondo, anche se Steinbrecher ricorda che i due avevano un buon rapporto e lavoravano insieme quasi come colleghi.