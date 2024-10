I coralli sono tra gli esseri viventi più minacciati dagli effetti del cambiamento climatico. L’aumento delle temperature dei mari può spingerli a espellere le alghe con cui vivono in simbiosi, provocando episodi di sbiancamento come quello che nei mesi scorsi ha decimato le barriere coralline di tutto il mondo.

Inoltre l’acidificazione delle acque, dovuta alla maggiore concentrazione di anidride carbonica dell’atmosfera, indebolisce gli esoscheletri dei polipi, i piccoli invertebrati che formano i coralli.

Un rapporto del Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico del 2018 avverte che con un aumento delle temperature globali di 1,5 gradi rispetto al periodo preindustriale tra il 70 e il 90 per cento dei coralli del pianeta scomparirebbe, un dato che salirebbe al 99 per cento con un aumento di 2 gradi.

Ma secondo un nuovo studio pubblicato su Proceedings of the Royal Society B, quelle stime potrebbero aver sottovalutato la capacità dei coralli di adattarsi a cambiamenti ambientali estremi.Un gruppo di ricercatori dell’università delle Hawaii ha raccolto decine di campioni di varie specie dalle barriere dell’isola di Oahu e li ha immersi per sei mesi in vasche che simulavano condizioni più calde, acide o entrambe.