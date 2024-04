I vaccini, il piano per la ripresa e la resilienza, l’acquisto comune di gas naturale liquefatto, i sussidi per l’elettricità e gli investimenti per la fornitura di armi all’Ucraina sono i segnali più evidenti di una tendenza che ha introdotto il concetto di “più Europa” nella vita di 450 milioni di persone. Tuttavia, alcuni aspetti di questo approccio hanno generato nuovi problemi e soprattutto hanno rivelato le contraddizioni istituzionali che caratterizzano l’Unione europea.

Per Nuova democrazia (Nd), il partito di centrodestra guidato dal primo ministro Kyriakos Mitsotakis, si tratterà del primo banco di prova dopo il doppio trionfo elettorale di maggio e giugno 2023 che, oltre a sancire il dominio politico del suo partito, ha provocato una serie di spaccature nei ranghi dell’opposizione, soprattuto a sinistra. Il tracollo di Syriza, che fino all’estate scorsa era il partito di sinistra più solido in Europa (anche grazie all’esperienza di governo tra il 2015 e il 2019), ha partorito tre formazioni che oggi si sfidano per conquistare il voto progressista: la stessa Syriza, con il nuovo leader Stefanos Kasselakis; la Nuova sinistra; e la forza ambientalista Cosmos, guidata dall’eurodeputato Petros Kokkalis.

Considerando tutti questi fattori, si potrebbe pensare che la maggior parte dei cittadini europei, tra cui i greci, il 9 giugno voterà basandosi su criteri puramente europei. E invece, ancora una volta, non sarà così, almeno in Grecia. Anche se nei programmi dei partiti che si contendono il voto dei nove milioni di elettori greci (o, meglio, della metà, dato che l’affluenza prevista è del 50 per cento) ci sono diversi accenni alla politica europea, la verità è che le elezioni si decideranno su temi di politica interna.

La prima riguarda lo scandalo delle intercettazioni di diversi giornalisti e oppositori politici di Mitsotakis attraverso il software illegale Predator, una vicenda venuta alla luce anche grazie al lavoro del nostro giornale, Efimerida ton Syntakton. L’episodio segna l’apice di una serie di abusi compiuti dal governo. Per questo il parlamento europeo ha approvato una risoluzione che mette sullo stesso piano la Grecia e l’Ungheria di Viktor Orbán. Secondo le valutazioni delle istituzioni europee e di diverse ong, in Grecia la libertà di stampa è a rischio: succede sempre più spesso che alcuni funzionari del governo facciano causa ai giornalisti semplicemente per metterli a tacere o colpirli sul piano economico. Stando alle analisi del parlamento europeo, il rapido deterioramento dell’immagine della democrazia greca è coinciso con i cinque anni del governo di Mitsotakis. Resta da capire quale impatto avrà tutto questo sul voto degli elettori.

La seconda vicenda riguarda il tragico incidente ferroviario che nel marzo 2023 ha provocato la morte di 57 persone (soprattutto giovani), suscitando la rabbia e l’indignazione dell’opinione pubblica. Dalla dinamica dell’incidente si è capito che per anni il governo aveva gestito in modo del tutto scriteriato gli ingenti fondi, europei e nazionali, destinati alla modernizzazione della rete ferroviaria, mantenendola in condizioni arretrate e pericolose per i passeggeri. Mentre l’esecutivo e la maggioranza parlamentare cercavano in ogni modo di nascondere le proprie responsabilità, la procura europea ha aperto un procedimento contro i vertici delle ferrovie per lo scandaloso ritardo nell’implementazione dei contratti per l’ammodernamento delle infrastrutture (finanziati anche da fondi europei), che avrebbero senz’altro impedito una collisione frontale tra due treni, inimmaginabile per gli standard europei di oggi.

Infine, c’è da considerare la rivolta del settore agricolo, che negli ultimi anni ha votato in massa per Nuova democrazia. Il malcontento, che si ritrova anche in altri paesi europei, riguarda una delle questioni più importanti per Bruxelles, cioè la Politica agricola comune (Pac) e il suo rapporto con il green deal europeo. Ma per quanto le proteste degli agricoltori greci (e di altri paesi) abbiano spaventato i vertici di Bruxelles, non è chiaro se il governo di Atene (come altri in Europa) sia disposto a rinegoziare gli aspetti più discussi della nuova Pac per accogliere le richieste degli agricoltori. In ogni caso, ormai è evidente a tutti che gli agricoltori rappresentano un bacino elettorale imprevedibile, impaziente, diffidente e instabile.

(Traduzione di Andrea Sparacino)