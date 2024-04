In un luminoso pomeriggio estivo del 2019, un uomo passeggiava fuori da un seggio elettorale in un sobborgo verdeggiante di Dublino, tenendo per mano il figlio di dieci anni. L’uomo, come metà degli aventi diritto, aveva appena votato per le elezioni locali ed europee, oltre che per un referendum sul cambiamento della costituzione irlandese.

Gli ho chiesto se avesse voglia di confidare all’Irish Times per chi aveva votato. Si è lanciato subito in una lunga lezione sui meriti dei consiglieri comunali che aveva scelto.

“E per quanto riguarda i parlamentari europei?”, ho insistito.

“Oh”, ha risposto con aria confusa. Poi ha guardato il figlio e ha aggiunto: “Beh, come abbiamo…cioè come hai… votato?”.

In Irlanda le europee sono definite dai politologi “elezioni di second’ordine”. Gli elettori irlandesi non prendono sul serio né il voto né il parlamento europei, nonostante le sue prerogative siano state rafforzate negli ultimi anni. In fondo, quindi, non ci sarebbe niente di strano se anche un bambino di dieci anni avesse il diritto di voto per l’assemblea di Strasburgo, avrà pensato l’uomo.