Alle elezioni politiche del 2020 il risentimento nei confronti del governo guidato dai socialdemocratici (Psd) è stato decisivo, favorendo una crescita significativa dei partiti che avevano saputo approfittarne. I liberali dell’Usr (Unione salvate la Romania) hanno ottenuto il 15,5 per cento dei voti, mentre l’estrema destra di Alianța pentru unitatea românilor (Alleanza per l’unità dei romeni, Aur, che in romeno vuol dire oro) è schizzata dall’1 al 9 per cento nell’arco di pochi mesi.

Sotto diversi aspetti in Romania le elezioni europee del 2024 si annunciano come una replica dell’ultimo voto legislativo, quello del 2020. Tuttavia, ci sono alcune differenze che riguardano i partiti coinvolti, a cominciare da quelli che sfidano lo status quo. In assenza di un grande tema che possa catalizzare l’attenzione dei romeni, la campagna elettorale è plasmata dalla rabbia e dalla paura, ma anche da un pizzico di speranza. Per comprendere meglio la situazione, ricapitoliamo brevemente quello che è successo nel paese negli ultimi quattro anni.

Dopo un breve intermezzo di nove mesi al governo con il centrodestra del Pnl (Partito nazional-liberale) e i moderati dell’Udmr (Unione democratica magiara di Romania, il partito della minoranza ungherese) l’Usr è uscito dall’esecutivo. Alla fine del 2021 il presidente Klaus Iohannis aveva deciso di sfruttare le tensioni interne alla coalizione al potere per costringere il suo partito, il Pnl, a governare con gli avversari del Psd. Un’alleanza che contrastava palesemente con il risultato delle urne.

La mossa di Iohannis si è rivelata decisiva: l’Usr, l’unica formazione europeista che aveva promesso riforme concrete, è stata presentata come incapace di governare ed è stata relegata all’opposizione. A quel punto la scena era pronta per un spostamento del voto di protesta verso il nuovo partito antisistema: Aur, estremista e nazionalista. Da allora la forza guidata da George Simon è cresciuta costantemente, passando dal 9 per cento del 2020 al 20 per cento degli ultimi sondaggi. Oggi il partito occupa il secondo posto dietro l’alleanza Psd-Pnl, ed è seguito da Urs, che però è in caduta libera: la piccola coalizione di partiti di centrodestra di cui fa parte si attesta intorno al 13,5 per cento.

Il voto di protesta sta favorendo anche un’altra formazione, ancora più a destra di Aur e apertamente filorussa: Sos Romania. Se si votasse oggi otterrebbe il 6,4 per cento dei voti. Complessivamente, quindi, del 42 per cento dei romeni favorevoli a un cambiamento, due terzi si dichiarano sostenitori di partiti estremisti. Secondo un altro sondaggio di Inscop, più del 70 per cento della popolazione pensa che il paese stia andando nella direzione sbagliata, mentre il 60 per cento percepisce un peggioramento delle condizioni di vita rispetto a cinque anni fa.