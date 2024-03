In Italia le elezioni europee del prossimo giugno sembrano essere considerate poco più che una partita politica interna. E dunque un’occasione per ridefinire gli equilibri del potere politico nazionale in base al risultato ottenuto in Europa, nonostante le ultime elezioni nazionali si siano svolte nell’autunno 2022 e abbiano consegnato alla destra una maggioranza apparentemente solida. Di altro per il momento non si discute. Eppure di temi all’ordine del giorno ce ne sarebbero molti.

La guerra in Ucraina o la crisi in Medio Oriente, per esempio, che hanno diviso e continuano a dividere sia la coalizione di destra al governo sia le opposizioni di centrosinistra. O le difficoltà del settore agricolo, che hanno attirato l’attenzione della politica per il tempo necessario a spegnere le proteste dei coltivatori. Si è discusso invece, e molto, dell’eventuale candidatura della presidente del consiglio Giorgia Meloni e della segretaria del Partito democratico (Pd) Elly Schlein per trainare le rispettive liste. E si è parlato di nuove alleanze o della ridefinizione di quelle già in atto. Tutte insomma questioni di natura tattica.

Va detto però che, al di là della conflittualità tipica del sistema politico italiano, in questa occasione l’atteggiamento dei partiti è stato incoraggiato dal fatto che alle elezioni europee si arriva dopo un crescendo di importanti consultazioni regionali, che ha favorito un clima da campagna elettorale permanente. Pur non essendo l’Italia uno stato federale, le regioni rivestono un notevole peso dal punto di vista politico e istituzionale, avendo potere legislativo. Non a caso le elezioni regionali finiscono sempre per incidere anche sul piano nazionale, quasi fossero consultazioni di medio termine, utili quindi per valutare anche l’andamento del gradimento del governo. In questa chiave è stato interpretato per esempio il voto del 25 febbraio in Sardegna, in cui ha vinto il centrosinistra, e quello del 10 marzo in Abruzzo, dove ha prevalso la destra.