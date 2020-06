Da quando esistono, i treni e le canzoni hanno un rapporto speciale. Nell’ottocento e nel primo novecento erano il modo migliore per viaggiare, spostarsi per lavoro o scappare come fuorilegge. Perfino per arrivare in paradiso, come cantava Sister Rosetta Tharpe negli anni trenta in This train, un brano gospel ripreso anche da Woody Guthrie e da Bruce Springsteen.

Sarà stato forse per onorare questo rapporto vecchio più di un secolo, che il 30 maggio il cantautore milanese Venerus ha suonato accanto a una locomotiva a vapore del 1909 nel museo Leonardo da Vinci di Milano.

Del resto non poteva scegliere un posto qualsiasi, perché quella non era un’occasione qualsiasi: era il primo concerto pop in streaming a pagamento in Italia (non è stato il primo a pagamento in assoluto, ci sono già stati alcuni esempi nel jazz e nella musica classica). Il primo dopo il lockdown, il primo dopo la pandemia, oltretutto nella regione più colpita. Senza pubblico, ovviamente. Per vederlo si doveva usare Dice, un’app britannica nata per vendere biglietti digitali dei concerti che negli ultimi mesi si è riconvertita allo streaming. Costo del biglietto: 5,50 euro.

Un’atmosfera sospesa

Sono le 21.07 quando Venerus esce dall’ombra. Indossa una giacca e una camicia vintage a fantasia floreale. Sul viso si è fatto dipingere dei fiori che sembrano riprenderne lo stile. Ha le sopracciglia tinte di biondo e dei pendenti alle orecchie. I baffi sono come al solito molto curati. Si gira su un fianco e comincia a suonare un sintetizzatore Moog e poi passa al pianoforte a coda. Sul palco insieme a lui ci sono Mace, il suo produttore, ed Enrico Gabrielli, fondatore dei Calibro 35 e polistrumentista di fama internazionale (ha suonato, tra gli altri, con Steve Wynn, Mike Patton e Pj Harvey). Mace fa partire dei loop elettronici, mentre Gabrielli crea un tappeto sonoro con il sassofono. La regia tiene una ripresa abbastanza stretta sul viso e sulle mani dei musicisti.

Finita l’introduzione il trio attacca il brano Non ti conosco e Venerus comincia a cantare. C’è un’atmosfera eterea, che sembra riflettersi anche sul modo in cui il gruppo suona. Tra un pezzo e l’altro ci sono strani silenzi, e i musicisti si guardano un po’ come se pensassero: “E ora? Dobbiamo dire qualcosa o continuiamo semplicemente a suonare?”. “Amici, siamo in diretta!”, dice Venerus ridendo alla fine del primo brano. “Siamo qui riuniti per provare a ricordarci cosa vuol dire suonare insieme”, aggiunge.

Già al secondo pezzo, Al buio un po’ mi perdo, s’intuisce che questo trio, che non ha mai suonato insieme prima d’oggi, funziona molto bene. Gabrielli, che si destreggia tra sax, clarinetto e flauto, è una presenza discreta ma fondamentale.