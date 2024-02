Un importante festival australiano è stato improvvisamente cancellato, spingendo molti esperti a mettere in discussione il futuro degli eventi di musica dal vivo nel paese, un settore colpito duramente dall’aumento del costo della vita. Si tratta del Groovin the Moo, previsto per la primavera in una serie di località nell’Australia meridionale, che è stato annullato due settimane dopo l’annuncio del programma a causa della scarsa vendita di biglietti.

L’edizione 2024 del Groovin the Moo prevedeva la presenza di artisti come King Stingray, The Beaches, Melanie C delle Spice Girls, GZA dei Wu Tang clan, i Jet e altri. Il festival era in programma fino a metà maggio e prevedeva concerti in località come Bendigo, Bunbury, Canberra e Newcastle.