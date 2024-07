Brat quindi è diventato anche un termine che identifica un colore (il verde acido) e un’attitudine. E porta con sé un messaggio di liberazione su vari fronti: sessuale, anzitutto, ma anche estetica e dei costumi. Le ragazze brat si sentono libere di essere disinibite, non per forza alla moda, e mettono il divertimento e il benessere personale di fronte a tutto. È una specie di femminismo edonista, e in questo Charli XCX è un po’ l’anti-Taylor Swift, che invece fonda il suo essere indipendente e libera sulla capacità di controllare lucidamente la propria carriera e la propria immagine pur restando al tempo stesso una ragazza semplice e lontana dagli eccessi.

La critica e il pubblico l’hanno apprezzato fin da subito, ma in seguito la sua popolarità è cresciuta a dismisura, fino a diventare un fenomeno di costume. La copertina, con il titolo scritto con un carattere sgranato su uno sfondo verde acido, ha innescato numerosi meme su internet. Perfino l’attore Kyle MacLachlan, ai più noto per aver interpretato la parte del detective Cooper in Twin peaks, ha girato un video con una maglietta verde acida mentre cantava uno dei brani del disco: Girl, so confusing.

Nelle ultime settimane nel mondo della musica, e non solo in quello, si è parlato molto di un fenomeno pop chiamato Brat summer (estate brat). Brat (una parola che potremmo tradurre con monella/o) è il titolo del sesto disco della popstar britannica Charli XCX, uscito il 7 giugno. Dell’album avevamo già parlato anche da queste parti: è pop, divertente, danzereccio, con melodie e ritornelli azzeccati, ed è stato prodotto da nomi di punta dell’elettronica mondiale come A.G. Cook, Gesaffelstein e Finn Keane.

Charli XCX, al contrario, è senza freni, incline alla megalomania ma anche molto autoironica, come nell’irresistibile Von dutch, per me il singolo pop più azzeccato dell’anno, nel quale dice al suo partner, “Sei ossessionante, confessalo perché è ovvio/Sono la tua numero uno, sono la tua numero uno” sopra un tappeto di sintetizzatori pulsanti. Se i punti di riferimento musicali di Swift sono il country, il folk e il rock, quello della popstar britannica è la musica da club e l’elettronica dei primi anni duemila, come dimostra anche la sua esibizione da dj alla Boiler Room.

In brani come Club classics, l’euforia del ballo è direttamente collegata alla malinconia che accompagna la fine della festa, come se fosse arrivato improvvisamente l’hangover. Una sensazione di tristezza che è ancora più evidente in brani come I might say something stupid, nel quale la cantante ammette in fondo di non sentirsi “niente di speciale” e si definisce “famosa, ma non molto”. Quindi brat significa edonismo, ma non superficialità, anzi.

Di recente la Brat summer è entrata anche nella campagna elettorale statunitense (cosa che secondo Pitchfork in realtà ne ha decretato la fine). Dopo che il 21 luglio il presidente Joe Biden ha ufficializzato il suo ritiro dalla corsa alla Casa Bianca e ha annunciato il suo sostegno alla vicepresidente Kamala Harris, a questo punto la candidata in pectore dei democratici, Charli XCX ha scritto un messaggio su X: “Kamala IS brat”. Curioso, tra l’altro, che l’abbia fatto sul social network di proprietà di Elon Musk, che invece sta facendo una campagna sfegatata a favore di Donald Trump.