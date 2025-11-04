L’Italia, si sa, non è l’epicentro della musica dal vivo in Europa. Negli ultimi anni ha perso terreno e, anche se i tour di molti artisti importanti continuano a passare dalle nostre parti, i festival spesso faticano ad accaparrarsi i nomi stranieri. Ci sono vari esempi virtuosi, dai cosiddetti boutique festival (Ypsigrock, Secolare, Jazz:Re:Found) a eventi di medie e grandi dimensioni (I-days, C2C, Kappa FuturFestival, Locus, Medimex, La prima estate), ma anche altri meno fortunati. Le infrastrutture non sono sempre all’altezza e i fondi pubblici scarseggiano. Insomma, organizzare festival nel paese è una sfida.

A farci più concorrenza sono i soliti noti: Regno Unito, Francia, Germania, Paesi Bassi, Spagna e Portogallo. Da qualche anno, però, bisogna fare i conti anche con l’Europa dell’est. In particolare l’area che comprende Albania, Bosnia, Bulgaria, Grecia, Kosovo, Croazia, Montenegro, Macedonia e Serbia è in crescita costante. Come ha dichiarato di recente alla rivista specializzata Pollstar Stefan Elenkov, fondatore del bulgaro Fest team (che quest’anno ospiterà i Cure, i Gorillaz, Moby e altri): “La Bulgaria e i Balcani non sono più mercati secondari. Offriamo eventi di grande impatto, superiamo le sfide logistiche e abbiamo un pubblico appassionato. Dai festival agli spettacoli negli stadi, siamo la prova che questa regione è ricca di opportunità”.

Nick Hobbs, fondatore dell’agenzia turca Charmenko e pioniere dei concerti nell’Europa dell’est, spiega che “il quadro varia molto da paese a paese”. Turchia e Serbia “sono in forte calo per ragioni politiche ed economiche, così come la Croazia”. Polonia e Repubblica Ceca “stanno andando piuttosto bene, mentre nei paesi baltici ci sono successi e fallimenti. Grecia e Bulgaria sono piuttosto vivaci, Romania e Slovacchia sono stabili”.