Il processo a Osman Kavala mette in gioco la credibilità della Turchia

Ma Kavala, gli altri imputati e molti osservatori presenti nel pubblico non si sono fatti intimidire, creando in aula un’atmosfera sorprendentemente vivace. Decine di amici e sostenitori hanno ripetutamente battuto le mani e fatto cenni di saluto quando i due imputati in custodia cautelare, Kavala e Yiğit Aksakoğlu, che lavora in una fondazione che si occupa dello sviluppo della prima infanzia, entravano in aula o ne uscivano.

Ma è proprio di questo che l’accusano: di essere all’origine delle proteste nel parco Gezi nel 2013 a Istanbul, e di aver avuto come obiettivo quello di far cadere il governo. In un processo che riflette, per molti aspetti, la profonda crisi dello stato di diritto che attraversa il paese, Kavala e gli altri 15 imputati si scontrano con uno stato che sembra determinato a usurpare il sistema giudiziario, con l’obiettivo politico di mettere a tacere i suoi critici.

Osman Kavala è apparso calmo, il 24 giugno, quando è emerso da seicento giorni di detenzione per testimoniare in un epocale processo, al termine del quale rischia una condanna all’ergastolo. “Non sono mai stato interessato a rovesciare il governo”, ha dichiarato il turco Kavala, 62 anni, esponente di spicco della società civile, mentre era in piedi in un’aula cavernosa affollata da avvocati, diplomatici e centinaia di persone arrivate a seguire le sedute del processo.

Erano presenti centinaia di osservatori, come a voler mostrare alle autorità che ci saranno dei testimoni a seguire i processi farsa. Decine di avvocati provenienti da tutta la Turchia, vestiti con una tunica nera, rossa e verde, hanno riempito un lato dell’aula. Di fronte a loro sedevano molti parlamentari turchi dell’opposizione, politici stranieri e diplomatici europei, canadesi e statunitensi.

Il processo ruota intorno a un atto d’imputazione lungo 657 pagine, che mira a mostrare come i 16 imputati, tra cui ci sono artisti ed esponenti della società civile, abbiano cospirato per organizzare e finanziare le proteste del 2013, poi diffuse in varie città della Turchia. Tutti rischiano, in caso di condanna, l’ergastolo. Ma in realtà, come è apparso assolutamente evidente in aula, l’atto d’accusa è perlopiù incoerente, costellato di assurde teorie del complotto, e in esso non figurano prove credibili di attività criminali. Mantenendo i suoi modi dignitosi e misurati, Kavala ha definito l’atto d’accusa una “finzione fantastica”.

La storia di Gezi riscritta

Fondato su trascrizioni d’intercettazioni telefoniche, itinerari di viaggi all’estero, post sui social network, foto ricavate da telecamere di sorveglianza e documenti finanziari, l’accusa è una riscrittura della storia delle proteste del parco Gezi, che sostanzialmente non spiega perché siano inclusi alcuni materiali e in che modo questi rappresentino le prove di un crimine.

“Sono stato in prigione 220 giorni e ancora non ho la più pallida idea del perché ci sia rimasto così tanto”, ha dichiarato Aksakoğlu. Quest’ultimo è accusato di avere ricevuto istruzioni da Kavala per fomentare e portare avanti le proteste a Gezi, ma non ci sono prove del fatto che i due abbiano mai avuto qualche contatto o che si siano mai incontrati. “L’atto d’accusa afferma che abbiamo fatto una telefonata di 35 secondi. Come avrei potuto ricevere degli ordini in quel lasso di tempo?”, ha chiesto ai tre giudici.