I videogiochi non sono una malattia

Ma aspettate un attimo: davvero le persone possono sviluppare una dipendenza dai videogiochi come quella che sviluppano per le scommesse, o l’eroina? E se così fosse, perché si prende in considerazione solo il gioco come dipendenza comportamentale sviluppata usando un computer? Perché non anche la dipendenza da internet o da smartphone?

In generale, perché si possa parlare di patologia, il giocatore dovrebbe aver giocato in maniera eccessiva per un anno o più, e tale attività dovrebbe aver avuto conseguenze negative per la sua vita sociale, familiare o lavorativa.

Se giocate tanto a scacchi o a un gioco da tavolo, non preoccupatevi, va tutto bene: secondo l’Oms, infatti, il disturbo da videogiochi è una malattia digitale. Giocare ossessivamente in rete con altre persone, trascurando altre attività, potrebbe essere la spia di un problema. Ma anche giocare offline e da soli, per esempio a Candy crush o perfino a Tetris, è un segnale d’allarme inequivocabile.

La comunità medica internazionale ha deciso che se si passa molto tempo davanti a videogiochi come Fortnite o World of warcraft si può soffrire di un problema di salute mentale: il disturbo da videogiochi. Si tratta di un disturbo comportamentale che l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha inserito nelle proposte per l’undicesima revisione della sua Icd-11 (Classificazione statistica internazionale delle malattie e dei problemi correlati di salute), il primo aggiornamento apportato a questa lista dal 1992.

La posizione dell’Oms sul disturbo da videogiochi è più cauta di quella dell’Apa, perché non considera i videogiochi come un’attività intrinsecamente pericolosa e che crea dipendenza, come l’abuso di sostanze tossiche. L’Oms ha avuto alcuni problemi a chiarire che il disturbo da videogiochi non riguarda tutti i giocatori in quanto tali, bensì quella piccola percentuale di loro che porta tale attività agli estremi. Come mi ha spiegato un portavoce dell’organizzazione, “l’Oms si preoccupa delle conseguenze negative per la salute delle attività videoludiche, e non del gioco in sé”.

Ma che ne è allora dei computer, degli smartphone e di internet in generale? Sono state avanzate delle proposte per inserire la dipendenza da internet nel quinto Dsm. Anche in questi casi permane un analogo riferimento al modello legato all’abuso di sostanze, oltre al sospetto relativo alla legittimità dei concetti di astinenza e tolleranza. L’Oms mi ha spiegato di aver cominciato a valutare le implicazioni per la sanità pubblica dell’eccessivo uso di computer, smartphone e internet nel 2014, in risposta alle preoccupazioni provenienti dalla sua comunità. Ma nonostante queste preoccupazioni, solo il disturbo da videogiochi è stato inserito nella bozza dell’Icd-11 come “sindrome clinicamente riconoscibile e clinicamente significativa” legata alla più ampia categoria dell’informatica e di internet.

Pressioni politiche

Alcuni ricercatori si sono chiesti se l’Oms non stia subendo pressioni per riconoscere il disturbo da videogiochi. Nel 2017 un articolo della rivista Professional Psychology: Research and Practice ha sostenuto che due esponenti del consiglio consultivo dell’Oms, Geoffrey Reed e Vladimir Poznyak, hanno subìto pressioni politiche perché riconoscessero il disturbo da videogiochi, in particolare da quegli stati in cui le conseguenze dell’eccesso di gioco in rete si sono dimostrate particolarmente significative.

Christopher J. Ferguson, medico psicologo presso la Stetson Universiy e uno dei coautori dell’articolo, mi ha mostrato alcune email ricevute da Reed e Poznyak. “Non dipende da me”, ha scritto Reed a Ferguson nell’agosto 2016. “Abbiamo subìto un’enorme pressione, soprattutto dai paesi asiatici, perché lo includessimo”.