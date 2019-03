La Brexit minaccia di mandare in rovina gli agricoltori

Nella fattoria dei Chinn, che ha un fatturato di oltre dieci milioni di sterline all’anno, i lavoratori raccolgono a mano le pregiate punte d’asparago che possono crescere fino a venti centimetri al giorno. A volte le raccolgono due volte al giorno per consegnarle alla grande distribuzione.

“La questione è straordinariamente chiara: non esistono asparagi britannici negli scaffali dei supermercati senza lavoratori migranti stagionali”, spiega a Reuters Chinn, il cui bisnonno ha cominciato a lavorare come mezzadro nel 1925.

“Siamo davvero a un punto in cui o importiamo i lavoratori o importiamo gli asparagi”.

La stagione degli asparagi in Gran Bretagna è breve e comincia presto. Tradizionalmente ha avvio il 23 aprile, il giorno di san Giorgio, e dura fino al solstizio d’estate, a metà giugno. Sarà il primo grande banco di prova per la crisi della manodopera stagionale nel 2019.

Quest’anno i collaboratori di Chinn hanno dovuto faticare molto più duramente per trovare dei lavoratori rumeni e bulgari, resi dubbiosi dalle lunghe trattative sulla Brexit e preoccupati dall’accoglienza che riceveranno dai britannici, che nel 2016 hanno votato a favore dell’uscita dall’Ue.

Anche se Cobrey Farms ha assunto circa 1.200 lavoratori, che dovrebbero cominciare ad arrivare alla fine di marzo, Chinn teme che molti di loro non si presentino. Non pensa che sarà in grado di raccogliere l’intera produzione agricola, il che significa che alcuni preziosi asparagi rimarranno a terra.

“Se ci mancherà il 20 per cento del personale, allora raccoglieremo il 20 per cento in meno d’asparagi”, spiega Chinn. “L’agricoltura nel Regno Unito non è un settore con grandi margini di guadagno, e quindi un 20 per cento in meno significa avvicinarsi all’essere in perdita. Un 50 per cento in meno potrebbe farci fallire”.

Le preoccupazioni di Chinn sono aumentate dopo che venti dei circa cento lavoratori che avrebbero dovuto aiutarlo a coltivare i raccolti a gennaio non si sono presentati.

Dei 247 lavoratori che dovrebbero arrivare tra il 31 marzo e il 6 aprile, 125 devono ancora prenotare il volo, dice. Tra questi ce ne sono 38 che hanno già lavorato per Cobrey Farms in passato, dormendo nelle decine di roulotte parcheggiate ai piedi delle colline dell’azienda agricola.