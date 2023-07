Junko Kitahama ha il volto livido, la bocca spalancata, la testa riversa all’indietro come quella di un uccello morto. Dietro le lenti della maschera subacquea, gli occhi sbarrati fissano il sole. Non respira.

“Soffiale sulla faccia!”, grida un uomo che nuota vicino a lei. Un altro le solleva la testa per tenere il mento fuori dall’acqua e urla: “Respira!”. Da una barca qualcuno chiede dell’ossigeno. “Respira!”, ripete l’uomo. Ma Kitahama, che è appena tornata in superficie dopo essere scesa in apnea a più di cinquanta metri di profondità, non respira né si muove. Sembra morta.

Poi si mette a tossire, sussulta, contrae le spalle e sbruffa. Mentre riprende i sensi il suo volto si rilassa. “Stavo nuotando e…”, sorride, poi aggiunge, “all’improvviso ho cominciato a sognare!”. Due uomini l’avvicinano lentamente al gommone con la bombola d’ossigeno. Mentre si riprende, attaccata alla mascherina, un altro apneista si prepara a un’immersione ancora più profonda.

Kitahama è giapponese. È una degli oltre centotrenta atleti di trentuno nazionalità diverse che si sono dati appuntamento qui – al largo della città greca di Kalamata, nelle acque turchesi della baia di Messenia – per i campionati mondiali di apnea profonda del 2011, organizzati dall’Associazione internazionale per lo sviluppo dell’apnea (Aida). Per una settimana ogni partecipante sarà impegnato in una sfida con se stesso e con gli altri: raggiungere la massima profondità senza svenire, perdere il controllo dei muscoli o annegare. Chi vince riceve una medaglia.

Quanto in profondità possono andare? Nessuno lo sa. L’immersione in apnea agonistica è uno sport nuovo e dal 1996, l’anno dei primi campionati mondiali, i record sono stati sempre battuti, a volte nel giro di pochi mesi. Fino a cinquant’anni fa gli scienziati credevano che un essere umano in apnea non potesse scendere oltre i cinquanta metri. Di recente, però, quella soglia è stata ripetutamente raddoppiata o triplicata. Nel 2007 Herbert Nitsch, un austriaco di 42 anni, è sceso a 214 metri di profondità stabilendo un nuovo record mondiale. Nel giugno del 2012 è sceso a -244 metri, più del doppio della lunghezza di un campo da calcio.

Nessuno è mai annegato in una gara ufficiale, ma nella pratica non agonistica sono morte tante di quelle persone che l’immersione in apnea è considerata il secondo sport estremo più pericoloso dopo il base jumping. Secondo uno studio internazionale, tra il 2005 e il 2008 il numero di incidenti mortali è quasi triplicato, passando da 21 a 60 all’anno.

Tutto sotto controllo

Solo alcuni di questi incidenti hanno fatto notizia. L’apneista francese Audrey Mestre, moglie di Francisco “Pipín” Ferreras, il pioniere di questo sport, è morta nel 2002 durante una discesa con zavorra a 171 metri di profondità. Ancora oggi si discute delle presunte responsabilità di Ferreras, che si era occupato delle misure di sicurezza. Nel giugno del 2011 Adel Abu Haliqa, uno dei fondatori di un club di apneisti negli Emirati Arabi Uniti, è annegato a Santorini, in Grecia, mentre cercava di scendere a -70 metri. Il suo corpo non è ancora stato ritrovato. Un mese dopo il belga Patrick Musimu, ex campione mondiale, è morto mentre si allenava da solo in una piscina a Bruxelles.

Gli agonisti assicurano che all’origine di questi incidenti c’è sempre la negligenza: le vittime erano scese in acqua da sole o affidandosi ad apparecchi ausiliari, due comportamenti molto rischiosi. “L’immersione in apnea agonistica è uno sport sicuro, con regole e controlli rigorosi”, spiega il campione mondiale neozelandese William Trubridge. “Altrimenti non lo farei”. Nelle oltre 39mila immersioni agonistiche degli ultimi dodici anni, osserva Trubridge, non c’è mai stato un incidente mortale.

Trubridge e i suoi colleghi sperano di migliorare l’immagine di questo sport grazie a eventi come i campionati mondiali. A Kalamata, uno dei centri per l’apnea agonistica più noti, possono contare sul sostegno delle autorità, che in occasione dei campionati del 2011 hanno organizzato una cerimonia d’apertura sul lungomare. Come in un’olimpiade in miniatura, centinaia di persone tra atleti, allenatori e assistenti sventolano bandiere e cantano inni nazionali su un palco enorme. Dietro di loro, quaranta musicisti eseguono un’improbabile versione della colonna sonora di Rocky, mentre su un maxischermo scorrono le immagini sgranate di alcune vecchie immersioni.

Poi le luci del palco calano, lo schermo si oscura e gli altoparlanti si spengono. Qualche istante dopo nel cielo notturno esplode una raffica di fuochi d’artificio. I partecipanti applaudono, mentre le poche centinaia di abitanti del posto guardano perplesse. I campionati mondiali di immersione in apnea sono ufficialmente cominciati.

Le regole

Due giorni dopo la cerimonia d’apertura, in una mattinata calda e senza vento, raggiungo la marina di Kalamata, dove Yanis Georgoulis, un tizio del Québec dall’aria trasandata, mi aspetta per accompagnarmi in barca alla prima gara. Anche se c’è chi spera di renderlo popolare, questo sport ha un problema intrinseco: è quasi impossibile da seguire. Tutto si svolge sott’acqua, non ci sono riprese video per il pubblico e anche solo avvicinarsi alla scena dell’azione è una sfida logistica. Oggi la base d’appoggio è una piccola flotta di barche, piattaforme e attrezzature che sembrano uscite dal set di Waterworld.

Mentre prendiamo il largo all’ombra delle montagne frastagliate della costa, ripasso mentalmente le complicate regole dell’apnea agonistica. La gara comincia la sera prima dell’immersione, quando gli a-tleti comunicano alla giuria la profondità che pensano di raggiungere. L’informazione è segreta, e ogni partecipante cerca di indovinare cosa faranno gli avversari. “È come una partita a poker”, mi spiega Trubridge. “Devi sfidare gli altri atleti, ma anche te stesso”. Tutti sperano che gli avversari abbiano scelto un obiettivo meno ambizioso o, in caso contrario, che facciano fiasco. Il risultato non è valido se l’atleta non rispetta una lunga serie di requisiti tecnici durante e dopo l’immersione, oppure se perde conoscenza prima del ritorno in superficie (il cosiddetto blackout, che costa la squalifica). I blackout non sono frequenti in gara, almeno così mi dicono, ma avvengono abbastanza spesso da rendere necessarie alcune misure di sicurezza, tra cui la presenza di soccorritori, l’uso di un sonar, che consente di localizzare l’apneista dalla base d’appoggio, e di un cavetto di sicurezza agganciato alla caviglia dell’atleta per impedire che si allontani dal cavo guida: un’eventualità potenzialmente fatale.

Qualche minuto prima di ogni immersione, un piattello di metallo rivestito di velcro bianco è attaccato al cavo guida e portato alla profondità indicata dall’atleta la sera prima. Il giudice di gara comincia il conto alla rovescia, l’apneista si immerge e segue il cavo fino al piattello, da cui deve strappare un cartellino prima di risalire in superficie.

Chi compie con successo l’immersione è sottoposto a una serie di test, chiamati “protocollo di superficie”, per verificare la lucidità mentale e le abilità motorie degli atleti: bisogna togliersi la maschera, fare un rapido segnale con la mano al giudice e dire “I’m ok”. Chi supera i test riceve un cartellino bianco e l’immersione è considerata valida.

“Le regole servono a garantire che dall’inizio alla fine della prova l’atleta abbia il pieno controllo della situazione”, spiega Carla Sue Hanson, portavoce dell’Aida. “La parola chiave dell’apnea agonistica è proprio questa: controllo”. Finché è tutto sotto controllo, non importa se (come a volte succede) si rompono i vasi sanguigni del naso e l’apneista riemerge con la faccia di Sissy Spacek in Carrie di Stephen King. “Ai giudici non interessa l’aspetto degli atleti”, assicura Hanson. “Se le regole sono rispettate, il sangue non è un problema”.

Dopo un’ora raggiungiamo le altre barche. Non ci sono tifosi. Sono ammessi solo i giudici di gara, gli atleti, gli allenatori e pochi assistenti. Oggi siamo una quindicina in tutto. Sulla barca gli apneisti fanno riscaldamento muovendosi a passi lenti e pesanti, con gli occhi sgranati, assorti nella meditazione. Uno, due, tre: scivolano in acqua come lontre, poi si mettono a pancia in su, in apparente stato semicomatoso, mentre i loro allenatori li avvicinano lentamente a una delle tre cime attaccate alle barche. Un giudice annuncia un minuto al via, poi la gara comincia.