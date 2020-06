“Voleva essere come Aretha Franklin”, dice il figlio Gregory. Cresciuta in una casa senza acqua corrente, Jones sognava la vita di una donna che coperta di diamanti andava con la sua limousine a fare concerti di fronte a folle adoranti. Per Aretha Franklin il sogno si era avverato. Anche lei aveva 27 anni ed era stata scoperta in chiesa, ma a differenza di Jones nel 1967 aveva firmato un contratto con la Atlantic Records. Nel 1969 aveva già vinto quattro Grammy awards e venduto un milione e mezzo di dischi. Ray Charles l’aveva definita “una delle più grandi che abbia mai sentito”. Jones seguiva ogni mossa di Aretha su Jet, una rivista per il pubblico afroamericano. Si truccava come lei e ascoltava le sue canzoni su una cassetta, cantandoci sopra e immedesimandosi nelle lotte e nelle difficoltà raccontate nei testi. Quando la band di Jones faceva le prove a casa sua e per mancanza di spazio lasciava l’amplificatore fuori della porta, tutto il quartiere la sentiva cantare.

Fino a quel momento, nella vita di Mary Jane Jones non c’era stato niente di facile. Si era sposata a 19 anni, ma il marito era morto lasciandola sola con un figlio piccolo, Larry. Si era risposata con Robert “Bobby” Jones e aveva avuto altri tre figli, Quintin, Gregory e Keith. Dopo aver sopportato per anni le violenze e l’alcolismo di Bobby, nel 1968 aveva divorziato. Sola con quattro figli, e con pochi studi alle spalle, sopravviveva grazie all’assistenza dello stato e alle donazioni raccolte dal suo gruppo gospel. Per dare da mangiare ai figli cominciò ad arrotondare cantando cover dei gruppi della Motown nei night club per un compenso di dieci dollari a serata.

Quando Mary Jane Jones cantava il gospel, la sua voce colossale sembrava andare oltre la sua chiesa battista di quartiere, le case sgangherate di West Peters­burg, in Virginia, e i campi verdi dove innumerevoli campanili perforavano il cielo. “Non sapevo distinguere le note”, diceva. “Tutto il talento che ho, l’ho avuto da Dio”. Nel gennaio del 1969 la cantante, che aveva 27 anni, aveva già passato sei anni in tournée con il Great Gate, il gruppo gospel nero della città diretto dal reverendo Billy Lee, l’uomo che l’aveva scoperta. “Ho dovuto insegnare il mestiere a tutti quelli del mio gruppo”, racconta Lee. “Ma c’era una signorina alla quale non ho dovuto spiegare il soul”. Quando cantava Comfort me di Shirley Caesar, il viso le si contorceva dall’emozione, il sudore le inzuppava i riccioli neri e lacrime autentiche le sgorgavano dagli occhi. “La canzone parlava di superare prove e tribolazioni”, racconta Lee. “Lei la sentiva sua”.

La musica soul era nata da poco. Mescolava il gospel con il linguaggio scandaloso del blues. Per la chiesa era “la musica del diavolo”. Così, per non essere espulsa dal coro, quando si esibiva nei club Jones lo faceva di nascosto con il nome d’arte di Vickie anziché Mary e indossava una parrucca. Ma il reverendo Lee, che vegliava su di lei come un fratello maggiore, una sera s’intrufolò di nascosto a sentirla. “Non sapeva che ero lì”, dice. Osservandola da un angolo, il reverendo pregò e promise: “Non le farò la lezione, non le farò la predica, se la caverà”. Dentro di sé, però, era preoccupato: “Se si mette in situazioni come queste le cose potrebbero sfuggirle di mano”.

Una sera, all’inizio di gennaio del 1969, Jones si esibiva al Pink Garter, un ex negozio di alimentari convertito in night club nella vicina Richmond. “Il pubblico era al novanta per cento nero”, ricorda Fenroy Fox, allora direttore del locale. “Dopo l’assassinio di Martin Luther King era cambiato tutto. I neri andavano solo nei posti per i neri. La gente aveva paura”.

Quando la band di casa, i Rivernets, attaccò Respect, Jones salì sul palco. “What you want”, cominciò a cantare, “baby, I got it!”. Agli occhi del pubblico, annebbiati dal whisky, era Aretha.

Dopo di lei si esibiva Lavell Hardy, un parrucchiere di 24 anni di New York con un taglio pompadour alto quindici centimetri. L’anno prima, la sua Don’t lose your groove era arrivata al numero 42 della classifica del giornale Cash Box, subito dietro a una bizzarra parodia di Jimi Hendrix fatta da Bill Cosby. Ma soprattutto, Hardy guadagnava duecento dollari a sera – venti volte più di Jones – facendo l’imitazione di James Brown. Hardy rimase particolarmente impressionato dalla performance di Jones nelle vesti di Aretha. “È identica, dalla testa ai piedi”, commentò entusiasta. “La stessa carnagione. Lo stesso aspetto. La stessa altezza. Le stesse lacrime. Ha tutto”.

Passò appena una settimana e Hardy, che si esibiva dopo Jones all’Executive Motor inn di Richmond, la invitò in tournée in Florida con lui. Lei rifiutò: non era mai stata in Florida e non aveva i soldi per pagarsi il biglietto dell’autobus. Hardy però non si diede per vinto e le disse che stava cercando qualcuno che aprisse i concerti per la vera Aretha Franklin. “Mi disse che mi avrebbero dato mille dollari per sei concerti in Florida”, ha raccontato in seguito Jones che, ingenuamente, gli credette e si fece prestare i soldi per un biglietto di sola andata da uno strozzino locale (l’autore di questo artico ha provato inutilmente a mettersi in contatto con Hardy). Per la prima volta in viaggio senza il suo gruppo gospel, Jones guardava dal finestrino i campi che cedevano il passo alle palme. Era l’inizio di un viaggio che un giornalista descriverà come “una bizzarra storia di misfatti, rapimenti, minacce e arresti”. Quando Jones, accaldata e stanca, arrivò a Melbourne, in Florida, Hardy vuotò il sacco: non c’era nessuna Aretha, sarebbe stata lei a fare la parte della regina del soul.

“No!”, gridò Jones.

Ma Hardy le rispose che se non collaborava, si sarebbe ritrovata “in un mare di guai”.

“Ormai sei qui, non hai un soldo e non conosci nessuno”, le disse.

“Mi minacciò di buttarmi nella baia”, ha raccontato Jones, che non sapeva nuotare.

“Possiamo facilmente sbarazzarci del tuo corpo gettandolo in acqua”, le disse Hardy, che intanto insisteva: “Tu sei davvero Aretha Franklin!”.

Grandi simulatori

Ho sentito per la prima volta questa storia incredibile quando un amico ha ritrovato per caso un articolo su Jones negli archivi digitali del Baltimore Afro-American. Scavando in altre pubblicazioni dell’epoca – Jet e vari giornali locali – ho messo insieme i pezzi e ho rintracciato le persone coinvolte per ricostruire cosa successe dopo. Con mia grande sorpresa ho scoperto che Jones era solo una dei tanti impostori a piede libero negli Stati Uniti degli anni sessanta. Nei primi anni del rock’n’roll, nei circoli della musica nera gli imitatori erano tantissimi. Gli artisti erano poco tutelati dal punto di vista legale, e i fan spesso riconoscevano le star solo dalla voce.

Nel 1955, l’agente di James Brown e Little Richard fece esibire il primo al posto del secondo dopo essersi accorto che Little Richard aveva già un ingaggio in un altro locale. Quando il pubblico se ne accorse – il concerto era in Alabama – cominciò a gridare in coro “vogliamo Richard!”. Brown li conquistò con una serie di capriole all’indietro. I Platters furono in causa per decenni con i vari gruppi che si spacciavano per la band che aveva tra i suoi successi, guarda un po’, The great pretender (il grande simulatore). Ancora nel 1987, in Texas, la polizia arrestò un impostore che si spacciava per la cantante di R&B Shirley Murdock. “La gente è veramente scema, si fa accecare dalla celebrità. È stato facilissimo!”, si giustificò il truffatore, che sotto il trucco era un uomo di 28 anni di nome Hilton LaShawn Williams.

Non molto tempo fa a Las Vegas ho incontrato Roy Tempest, un ex promotore musicale londinese che ha ammesso candidamente di avere industrializzato la truffa dei falsi artisti. Reclutava cantanti dilettanti negli Stati Uniti e li portava in tournée nel Regno Unito facendoli esibire come i Temptations o altri gruppi. I suoi artisti erano “i più grandi cantanti postini, lavavetri, conducenti di autobus, commessi e rapinatori di banche”, mi ha detto da dietro un paio di occhiali dorati alla Elvis. “C’era perfino una spogliarellista”. I suoi cantanti erano controllati dalla mafia di New York, e riuscivano a farla franca – almeno per un po’ – perché all’epoca non c’era la tv via satellite: oltreoceano nessuno sapeva che aspetto avessero i veri musicisti.

Probabilmente fu proprio Tempest a instillare l’idea di una falsa tournée nella mente di Lavell Hardy, che con il suo disco era stato in classifica anche nel Regno Unito. “Mi offrirono di fare tre settimane di concerti in Inghilterra come James Brown junior per una paga di cinquemila dollari alla settimana”, ha raccontato poi Hardy. Anche se faceva regolarmente l’imitazione di James Brown, declinò la proposta: se proprio doveva partire per l’Inghilterra, voleva farlo con il suo nome. “Non sono James Brown junior, sono Lavell Hardy”, protestò il cantante e parrucchiere. Ma quando sentì Jones cantare, si convinse che “lei poteva tranquillamente passare per Aretha Franklin”.

In tour

In Florida Hardy contattò due promotori locali: Albert Wright, bandleader, e Reginald Pasteur, un vicepreside. Al telefono Hardy disse di rappresentare “miss Franklin”. La sua cliente di solito prendeva 20mila dollari a serata, disse, ma per un tempo limitato era disposta a esibirsi per appena settemila. Wright voleva conoscerla a tutti i costi. “Era davvero convinto che io fossi Aretha”, ha raccontato la cantante. “Si offrì di chiamare un detective per proteggermi e di mettermi a disposizione una macchina per la mia comodità”. Hardy rifiutò l’offerta: l’ultima cosa che voleva era avere dei poliziotti tra i piedi.

Secondo i giornali dell’epoca, l’“Aretha Franklin revue” di Hardy fece tappa in tre cittadine minori della Florida. Dopo ogni esibizione, “Aretha” correva a nascondersi in camerino. Dopo le tre date di rodaggio, Hardy cominciò a puntare su città più grandi e a organizzare un tour più redditizio, di dieci concerti. Nel frattempo Jones sopravviveva con due hamburger al giorno e se ne stava rinchiusa in una tetra camera d’albergo lontana dai figli, di cui si occupava sua madre.

A Fort Myers, i promotori prenotarono lo High Hat club, un locale da 1.400 posti. I biglietti costavano 5,50 dollari e andarono subito esauriti. Con la sua truffa Hardy era riuscito ad abbindolare gli spettatori di una manciata di cittadine di provincia, ma ora doveva convincere un pubblico molto più grande. Fece indossare a Jones un vestito giallo lungo fino ai piedi e una parrucca, e la nascose dietro un pesante trucco di scena. “Volevo dire a tutti che non ero miss Franklin”, ha raccontato poi Jones, “ma Hardy mi disse che se i promotori dello spettacolo avessero scoperto chi ero veramente mi avrebbero fatto qualcosa di brutto”.

Sbirciando da dietro le quinte, Jones vide un pubblico dieci volte più grande di quello che aveva mai avuto in una chiesa o in un club. “Ero spaventata”, ha raccontato. “Non avevo soldi né un posto dove andare”. Attraverso il fumo delle sigarette e le forti luci del palco, Hardy si augurò che la messinscena funzionasse. Jones non poteva fare altro che salire sul palco, dove Hardy la presentò come “la più grande soul sister” tra le grida di approvazione del pubblico. Intanto Clifford Hart, il proprietario del locale, osservava la scena con aria preoccupata. “Alcuni avevano già visto Aretha dal vivo e dicevano che non era lei”, racconta, “ma nessuno era veramente sicuro”.