Nel 1996 Prabowo guidò una missione delle forze speciali nella provincia di Papua, dove i suoi uomini fecero una spedizione punitiva contro i civili sospettati di sostenere i separatisti. Nella primavera del 1998, quando Jakarta stava precipitando nel caos dopo il crollo della dittatura di Suharto, Prabowo si distinse ancora una volta per il rapimento e la tortura di studenti e attivisti pro-democrazia. Per quest’ultimo episodio fu congedato dall’esercito e gli fu revocato il permesso di ingresso negli Stati Uniti fino al 2019, quando diventò ministro della difesa di Joko “Jokowi” Widodo.

Prabowo Subianto è il vincitore, per ora ancora in via ufficiosa perché i dati definitivi arriveranno tra un mese circa, delle presidenziali del 14 febbraio in Indonesia. Secondo le proiezioni ha ottenuto almeno il 55 per cento dei voti. Ci è riuscito convincendo molti elettori che all’epoca dei fatti che abbiamo raccontato non erano nati e che di quei fatti non hanno evidentemente nemmeno memoria indiretta. “Sta arrivando l’inverno”, ha commentato alla luce dei risultati parziali il direttore esecutivo di Amnesty international Indonesia. “Ma la battaglia continua e tutti i colpevoli dovranno essere assicurati alla giustizia”. Dei 22 attivisti pro-democrazia rapiti nel 1998, di 13 non si è più saputo nulla.