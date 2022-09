Piccoli ventriloqui felini C’è un certo consenso su cosa siano le fusa . In senso stretto, si tratta di un suono ritmico e rimbombante prodotto sia durante le espirazioni, come avviene nella maggior parte delle vocalizzazioni animali, sia durante le inspirazioni, senza interruzioni tra le due fasi. Le fusa sono emesse anche con la bocca completamente chiusa, come se fossero frutto di piccoli ventriloqui felini e il suono scaturisce dal corpo a una frequenza che si estende tra i venti e i 150 hertz .

Ma le fusa, uno dei suoni più riconoscibili nel regno animale, sono anche uno dei più misteriosi. “Nessuno sa ancora come sono emesse le fusa”, afferma Robert Eklund, fonetico e linguista presso l’Università di Linköping, in Svezia. Anche gli esperti non sanno esattamente quale significato abbiano. I gatti fanno le fusa quando sono felici, ma a volte anche quando sono ansiosi o impauriti, quando hanno le doglie, e anche quando stanno per morire. I gatti sono forse le creature più imperscrutabili che gli umani accolgono nelle loro case, e le fusa sono il suono più imperscrutabile che producono.

Per i membri più anziani del club delle fusa, le ragioni sono evidenti. Le fusa sono il tè caldo, il fuoco scoppiettante e i biscotti appena sfornati, il tutto avvolto in un abbraccio foderato di pile; sono il balsamo sonoro di un ruscello gorgogliante, la preparazione del caffè all’alba. È la gratificazione emotiva incarnata, un segno che “abbiamo reso felici i nostri animali domestici”, una sensazione maledettamente bella, dice Wailani Sung, veterinario comportamentale presso la Società per la prevenzione della crudeltà contro gli animali (Spca) di San Francisco.

Nelle notti, abbastanza frequenti, in cui soffro d’insonnia, nessuna combinazione di melatonina, coperte e rumore bianco può aiutarmi. Esiste solo una cura per le mie pene: il mio gatto Calvin, sdraiato sulle spalle, che mi fa addormentare con le sue fusa.

Gli orsi e i porcellini d’India possono imitare il suono delle fusa, ma sono pochi gli animali in grado di farle per davvero

Negli anni sessanta uno scienziato ipotizzò che le fusa fossero il prodotto del sangue che scorre attraverso la vena cava, un vaso che riporta il sangue del corpo al cuore, ma questa idea fu poi smentita. Oggi si ritiene che la fonte sia la laringe: il cervello invia segnali elettrici alle corde vocali, spingendole ad aprirsi e chiudersi come piccole porte muscolari.

Molti animali possono imitare il suono delle fusa, per esempio gli orsi e i porcellini d’India. Ma sono pochi gli animali in grado di fare le fusa: oltre ai gatti domestici, possono farlo le genette, piccoli sosia dei gatti originari dell’Africa. Lo stesso vale per linci, gattopardi americani e decine di altri membri della famiglia dei felini. Eklund mi ha parlato di un ghepardo in cattività, di nome Caine, che emetteva fusa rimbombanti “dal momento in cui si svegliava fino a quello in cui si addormentava”. Ma leoni, tigri e giaguari non sono in grado di emettere gli stessi suoni e gli scienziati non hanno mai documentato alcun gatto che possa sia fare le fusa sia ruggire.

Gli scienziati non sanno dire con certezza cosa distingue chi fa le fusa da chi non le fa. La differenza potrebbe essere legata alla lunghezza, alla forma o allo spessore della scatola vocale di alcune specie, o con l’architettura dei tessuti che la circondano; o forse con la compattezza del loro ioide, un osso a forma di u sospeso nella gola. O forse no. Le fusa non sono facili da studiare: i felini di solito

tendono a non riprodurre questo suono quando sono circondati da ricercatori nei laboratori.

Qualunque sia il funzionamento meccanico, alcuni gatti fanno le fusa fin dalla nascita e cominciano a far girare i loro piccoli motori entro pochi giorni dall’uscita dal grembo materno, quando sono ancora ciechi e sordi. Sembra che i gattini e le madri si scambino i suoni come forma di comunicazione precoce, lanciandosi messaggi essenziali come “ho fame” e “arriva la mamma”, dice Hazel Carney, veterinaria ed esperta di fusa che vive nell’Idaho, dove si occupa anche dei suoi tre gatti: Wyatt Earp, Calamity Jane e Hi Ho Silver. Queste prime associazioni positive potrebbero essere parte del motivo per cui le fusa persistono anche in età adulta, riapparendo ogni volta che i gatti si accoccolano sui loro esseri umani preferiti. Oppure quando mangiano un cibo particolarmente gustoso.

Zazie Todd, esperta di comportamento animale e autrice del libro Purr: _the science of m__aking your cat happy_ (Purrr: la scienza di far felice il tuo gatto), mi ha raccontato che uno dei suoi gatti, Harley, a volte emette un brontolio nel momento in cui lei entra in una stanza, il che è “davvero adorabile”. Per altri felini, mi ha detto Sung, il semplice contatto visivo con un essere umano amato può essere sufficiente ad attivare quel motore.

Autoconsolarsi

Ma gli ingranaggi delle fusa possono attivarsi anche in circostanze molto meno allegre. Mikel Delgado, esperta di comportamento felino in California, mi ha raccontato che una volta aveva un gatto che faceva le fusa dal veterinario. Sung ha perfino sentito il rumore mentre inseriva un catetere in un gatto di cui si occupava. Gli scienziati possono solo fare ipotesi su cosa accada in quei casi. Carney mi ha detto che in alcuni animali le fusa potrebbero essere una sorta di tic vocale, come una risata nervosa; i gatti potrebbero anche cercare di inviare richieste di aiuto o messaggi di avvertimento a chiunque osi avvicinarsi.

O forse le fusa nei momenti difficili sono una forma di autoconsolazione, dice Jill Caviness, veterinaria ed esperta di gatti presso l’università del Wisconsin a Madison, oltre che proprietaria di un felino di nome Electron. Potrebbero anche essere un tentativo del gatto di ingannare il proprio corpo, afflitto dal dolore, e

portarlo a uno stato di minore stress.

All’inizio degli anni ottanta un ricercatore aveva avanzato l’idea che le fusa potessero addirittura avere proprietà palliative per i gatti, emettendo frequenze vibratorie che potevano, per esempio, accelerare la guarigione di ferite oppure ossa rotte. “L’idea non è del tutto assurda”, mi ha detto Eklund. La terapia vibratoria si è dimostrata promettente in animali come i conigli. Anche la Nasa l’ha perseguita, sperando di evitare, o addirittura invertire, la perdita di tessuto osseo negli astronauti che passano lunghi periodi nello spazio. Carney ha avuto molti clienti i quali “giurano che i gatti che facevano le fusa accanto a loro mentre erano malati gli hanno impedito di morire”, mi ha detto.